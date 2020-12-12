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В последние дни профильные сайты, пишущие на компьютерную тематику, ломятся от информации о новом шедевре польской студии CD Projekt Red – Cyberpunk 2077. Популярность игры столь высока, что даже крупные новостные ресурсы не гнушаются сделать несколько заметок, надеясь новым контентом привлечь как можно больше читателей. Особенной популярностью пользуются тесты, ведь геймеры хотят знать, какой компьютер нужен для игры, и почему старый верный ПК выдаёт меньше 30 fps.

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Эксперты пока советуют запастись терпением, ведь разработчики ещё долго будут допиливать Cyberpunk 2077 патчами. Кто-то решил подождать, другие ставят максимально возможные настройки графики и плачут во время просадок, понимая, что апгрейд им в ближайшее время не светит. Сегодня мы попробуем изучить графику новой игры, а именно: насколько минимальные настройки отличаются от максимальных. А помогут нам в этом ребята с Ютуб-канала Testing Games. Давайте посмотрим видеоролик.

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Какие можно сделать выводы: во время езды разница в графике замыливается и почти не видна. Да, на максималках окружающий мир выглядит ярче, деталей гораздо больше, включая вывески и номерные знаки. Но кто из вас пришёл в мир Cyberpunk 2077 за вывесками? Тоже касается и текстур. На минимальных настройках графики окружающий мир и герои выглядят гораздо проще. Что любопытно, это никак не портит игровой опыт, ведь деталей всё равно достаточно.

А вообще есть нюанс: лицевая анимация прохожих примитивна. Такое ощущение, что мы попали в GTA V образца 2013 года. Над этим ещё работать и работать. Вполне возможно в будущем эта проблема будет решена, поскольку пока разница по этому показателю минимальна. Что до количества кадров в секунду, то на максималках они не превышают 40 fps. И это на видеокарте GeForce RTX 3080 и процессоре Core i9-10900K. А вот с той же комплектацией у нас стабильные 80 fps. Мы не призываем вас снижать настройки. Однако тем, кто обладает слабым железом, данный материал будет полезен.