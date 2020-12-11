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Время от времени энтузиасты пытаются улучшить графику всеми любимой игры Ведьмак 3. В ход идут текстуры с высоким разрешением, коррекция гаммы и погоды. Кто-то пытается перерисовать мелкие объекты, которые часто попадают в кадр, вызывая разочарование и печаль, ведь польская студия CD Projekt Red явно торопилась с релизом, а после у них не было времени на доработку столь несущественных элементов. Отдельные энтузиасты пытаются интегрировать в игру трассировку лучей при помощи шейдеров Reshade. Но то, на что решился пользователь под ником DigitalDreams, столь эпично, что его работу просто не с чем сравнить.

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Итак, на своём канале Ютуб он выложил видео игрового процесса Ведьмака 3, в который были интегрированы 50 различных модификаций. Перечислять все нет смысла, так как они есть на страничке автора. Мы предлагаем вам посмотреть видео и насладиться невероятной картинкой. Отметим, что лучше всего она смотрится в 4К, если, конечно, у вас есть соответствующий монитор.

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Если вы уже запускали новую Cyberpunk 2077, то сможете оценить, насколько лучше выглядит старый добрый Ведьмак. Перед вами настоящий Next Gen, с трассировкой лучей, с честными текстурами 4К. Здесь вам и невероятный визуальный ряд, и крутая графика. Чтобы получить хоть часть подобного опыта на Cyberpunk 2077, вам придётся купить видеокарту GeForce RTX 3080. Вот только там это будет или без лучиков, или с мыльными текстурами DLSS 2.0.

На этот раз мы не решились установить и протестировать все 50 модификаций, как это мы делаем обычно. К сожалению, процесс займёт слишком много времени. Многие комментаторы ролика заявляют, что проделали установку всех модов, получив невероятные впечатления. Единственное, что стоит заметить: игра требует мощное железо. На самом деле вам хватит даже Radeon RX 580, но для полноценного 4К нужна явно более производительная модель. Вся информация есть на странице модификации.