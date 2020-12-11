Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ведьмак 3 получил 50 графических модификаций – игра 2015 года выглядит лучше, чем Cyberpunk 2077

После установки 50 модов графика в Ведьмаке 3 стала выглядеть лучше, чем Cyberpunk 2077. Трассировка лучей и крутые 4К текстуры
[ ] для раздела Блоги
2
Подъехала 6800XT - смотри цену и го каменты 8-]
RTX 3070 по ценам 3060 Ti в Compeo.ru - надо брать
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Время от времени энтузиасты пытаются улучшить графику всеми любимой игры Ведьмак 3. В ход идут текстуры с высоким разрешением, коррекция гаммы и погоды. Кто-то пытается перерисовать мелкие объекты, которые часто попадают в кадр, вызывая разочарование и печаль, ведь польская студия CD Projekt Red явно торопилась с релизом, а после у них не было времени на доработку столь несущественных элементов. Отдельные энтузиасты пытаются интегрировать в игру трассировку лучей при помощи шейдеров Reshade. Но то, на что решился пользователь под ником DigitalDreams, столь эпично, что его работу просто не с чем сравнить.

реклама

Итак, на своём канале Ютуб он выложил видео игрового процесса Ведьмака 3, в который были интегрированы 50 различных модификаций. Перечислять все нет смысла, так как они есть на страничке автора. Мы предлагаем вам посмотреть видео и насладиться невероятной картинкой. Отметим, что лучше всего она смотрится в 4К, если, конечно, у вас есть соответствующий монитор.

анонсы и реклама
<b>!! 3060 Ti дешевле всего в Compeo.ru</b>
ASUS RX 6800 в Регарде
Оч дешевая RTX 3070 Gigabyte Gaming в Регарде
RTX 3070 с огромной скидкой - смотри
12 видов 3060 Ti в Ситилинке
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Слив 3060 Ti в XPERT.RU
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
-40% на HDD Fujitsu в Регарде


Если вы уже запускали новую Cyberpunk 2077, то сможете оценить, насколько лучше выглядит старый добрый Ведьмак. Перед вами настоящий Next Gen, с трассировкой лучей, с честными текстурами 4К. Здесь вам и невероятный визуальный ряд, и крутая графика. Чтобы получить хоть часть подобного опыта на Cyberpunk 2077, вам придётся купить видеокарту GeForce RTX 3080. Вот только там это будет или без лучиков, или с мыльными текстурами DLSS 2.0. 

На этот раз мы не решились установить и протестировать все 50 модификаций, как это мы делаем обычно. К сожалению, процесс займёт слишком много времени. Многие комментаторы ролика заявляют, что проделали установку всех модов, получив невероятные впечатления. Единственное, что стоит заметить: игра требует мощное железо. На самом деле вам хватит даже Radeon RX 580, но для полноценного 4К нужна явно более производительная модель. Вся информация есть на странице модификации. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.7 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe TeamGroup T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance (TM8FPB001TOC310) объемом 1 ТБ
9
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
14
Immortals: Fenyx Rising — рецензия
6
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege
1
Обзор и тестирование СВО Fractal Design Celsius+ S36 Prisma
17
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: декабрь 2020
13
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17
2
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Total War Saga: Troy
3
Обзор и тестирование смартфона ASUS ROG Phone 3
4
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5600 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2060
12

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 75
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
6 декабря 2020 31
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
1 декабря 2020 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская цена GeForce RTX 3070 продолжает снижаться – карта доступна со скидкой в 10 000 рублей
37
83 актуальных смартфона Xiaomi получат новую прошивку MIUI 12.5 – сроки выхода и список
5
Новые GeForce RTX 3060 Ti появились в российской рознице – скидки доходят до 9 000 рублей
46
Cyberpunk 2077 на приставках PlayStation 5 и Xbox Series X выглядит гораздо хуже, чем на игровом ПК
48
Epic Games Store запускает большую праздничную раздачу игр – 15 популярных проектов за 15 дней
16
Cyberpunk 2077 протестировали на различных видеокартах от Nvidia и AMD
36
Игроки недовольны чудовищной производительностью Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 и Xbox One
87
Redmi 9 Power с аккумулятором 6000 mah выходит 17 декабря
2
Core i9-10900K и Ryzen 9 5950X обеспечат наиболее комфортный игровой процесс в Cyberpunk 2077 — PCGH
57
Релизная Cyberpunk 2077 в разрешении 2К и 4К недоступна большинству игроков – RTX 3060 Ti-2К@46 fps
67
NVIDIA занесла в чёрный список несколько известных Ютуберов за неверную трактовку тестов видеокарт
76
Google начал продавать восстановленные Pixel 3 за $249
17
В день релиза в Cyberpunk 2077 в Steam одновременно играли более миллиона человек
31
CD Projekt рассказала, сколько копий Cyberpunk 2077 было предзаказано
35
Дождались: состоялся релиз Cyberpunk 2077
90
Народные массы недовольны релизом Cyberpunk 2077 – вместо автомобилей игроки видят серые коробки
25
BioWare показала эффектный трейлер следующей Mass Effect
14
Вин Дизель в трейлере ARK 2 — продолжения популярного экшена-«выживача»
7
Intel Celeron D 347 на частоте 8.37 ГГц стал вторым в модельном зачёте
9
Появились первые изображения iPhone 13 Fold
4

Популярные статьи

Cyberpunk 2077 показал, что видеокарты уровня GeForce GTX 1060 стали слабы для игр в Full HD
101
5 Лет на "Синих" или "Почему я с i7-6700k на Ryzen перешел" - Сборка ПК для Игр на максималках
99
Cyberpunk 2077 - лучшая игра года
106
В сисадмины я б пошёл, кто меня научит: 5 причин выбрать современную и востребованную IT-профессию
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
14
Выбор комплекта памяти на 32 гигабайта и подготовка себя и ПК к его разгону
56
Immortals: Fenyx Rising — рецензия
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe TeamGroup T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance (TM8FPB001TOC310) объемом 1 ТБ
9
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege
1
Обзор графических планшетов, или как я купил проблемного "китайца" и меня обворовала таможня
18

Сейчас обсуждают

garison87
01:00
И отличный почувствовать себя литературным критиком, как Вы)
Выбор комплекта памяти на 32 гигабайта и подготовка себя и ПК к его разгону
garison87
00:58
ну когда 8, а ты ее до 16 разгоняешь - тогда гарантия и слетает, максимум до 12 можно гнать
Выбор комплекта памяти на 32 гигабайта и подготовка себя и ПК к его разгону
Олександр Захаров
00:57
Типичный вброс,что б покупали железо подороже
Core i9-10900K и Ryzen 9 5950X обеспечат наиболее комфортный игровой процесс в Cyberpunk 2077 — PCGH
garison87
00:57
Дружище, а ты не в курсе где пишет I.N. ? Всегда любил его статьи.
Выбор комплекта памяти на 32 гигабайта и подготовка себя и ПК к его разгону
Елисей Карачев
00:56
Ставить радиатор, это если бы можно было разгонять
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe TeamGroup T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance (TM8FPB001TOC310) объемом 1 ТБ
oleglogan111
00:51
Просто посмотрите Джон Уик .
Cyberpunk 2077 показал, что видеокарты уровня GeForce GTX 1060 стали слабы для игр в Full HD
Елисей Карачев
00:50
Тут, либо оптимизацию не завезли
Cyberpunk 2077 показал, что видеокарты уровня GeForce GTX 1060 стали слабы для игр в Full HD
SVG4K
00:50
ПК элита играет в панка и не жужжит, а всякое уг можно и тубе пройти
Сборка из RTX 3090 и Ryzen 5950X не потянула стабильные 60FPS в эмуляции God Of War 3 и Last Of Us
Александр Дубовик
00:44
Предлагаете начать бросать в вас говном за постоянное набрасывание на вентилятор?
Обзор графических планшетов, или как я купил проблемного "китайца" и меня обворовала таможня
stockclock
00:41
Мыло заметил, но если вырубить "глубина резкости" норм стало. Моушн блюр естественно офф, хотя если себя перебороть и играть в консольные 30 фпс, лучше врубить. Разница между 100 и 90% рендером практи...
Cyberpunk 2077 показал, что видеокарты уровня GeForce GTX 1060 стали слабы для игр в Full HD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем