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Cyberpunk 2077 на приставках PlayStation 5 и Xbox Series X выглядит гораздо хуже, чем на игровом ПК

PlayStation 5 и Xbox Series X получили унылую графику по сравнению с жирным подарочком, который смогут увидеть обладатели мощных игровых компьютеров
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В последние дни о Cyberpunk 2077 было сказано так много, что, кажется, придумать новую тему просто нереально. Как оказалось, новостники исчерпали далеко не все свои возможности, поэтому мы с вами сейчас снова займёмся сравнением производительности и графики в новой игре. Правда на этот раз мы будем сравнивать то, как новинка идёт на высокопроизводительном компьютере и игровых приставках.

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Первое, что нужно знать: оптимизацию под PlayStation 4 и Xbox One делал слепой новичок-самоучка. Иначе это не объяснить. Дело в том, что на приставках предыдущего поколения постоянно наблюдаются просадки fps, падение производительности и неприятные подлагивания. И это не говоря о примитивной графике, которая выглядит так, словно все яркие краски кто-то заменил на серый, неприглядный цвет. Как можно было это не заметить во время тестирования, неясно. Не иначе, игру доверили оптимизировать польским школьникам, сидящим дома во время эпидемии коронавируса. 

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На PlayStation 5 и Xbox Series X всё куда лучше. Разница между приставками минимальна, но как только в дело вступает мощный игровой компьютер, доступ к которому можно получить удалённо через сервис Google Stadia, всё становится на свои места. Графика на так называемом Next Gen выглядит слабенько, примерно на троечку. Может быть подвезут что-то получше вместе с оптимизацией, но уж очень всё печально. Тем, кто является счастливым владельцем PlayStation 5 и Xbox Series X, видео лучше не смотреть, ведь оно может навредить психике. 


Стоит отметить, что для получения действительно впечатляющей графики вам понадобиться супермощный компьютер. Но это уже детали, ведь авторы оригинального материала всего лишь взялись рассказать нам о том, как Cyberpunk 2077 смотрится на разных платформах.

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Сейчас обсуждают

Listoman
18:18
На пк же просто отличный графон)
Cyberpunk 2077 на приставках PlayStation 5 и Xbox Series X выглядит гораздо хуже, чем на игровом ПК
warmuza
18:18
Серьёзно?
Half Life 3 все-таки вышла, только это произошло в мире Cyberpunk 2077
Сергей Андреевич
18:17
2к на 3770 да еще rx470xt ты серьозно думал что что потянет ? бгггг
Игроки недовольны чудовищной производительностью Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 и Xbox One
warmuza
18:17
Этот тип уже понял, что пора валить с этой планетки.
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Твоя мамка
18:15
1080ти это бюджетная карта, чего ты ожидал? 3060ти - мидл
Почти 60 % предзаказов Cyberpunk 2077 пришлись на компьютерную версию — это самый успешный старт игры в истории PC
Roditch
18:14
При таком раскладе и 4000 серия может пролететь как 2000 в своё время.
AMD продлила производство эталонных Radeon RX 6900 XT и 6800/XT на неопределенный срок
Davis87
18:06
у тебя железо мусор, а ты про 2к разрешение плачешься... Ладно если бы еще про фуллхд возникал.
Игроки недовольны чудовищной производительностью Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 и Xbox One
Roditch
18:04
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Hru
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Литучий корабел не смог снизить скорость.
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ego0550
18:03
Куда еще хуже, чем на ПК? Кто-нибудь знает, SLI в данной игре поддерживается? Может пара 3090 потянет хотя бы 1440р...
Cyberpunk 2077 на приставках PlayStation 5 и Xbox Series X выглядит гораздо хуже, чем на игровом ПК
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