Cyberpunk 2077 на приставках PlayStation 5 и Xbox Series X выглядит гораздо хуже, чем на игровом ПК
В последние дни о Cyberpunk 2077 было сказано так много, что, кажется, придумать новую тему просто нереально. Как оказалось, новостники исчерпали далеко не все свои возможности, поэтому мы с вами сейчас снова займёмся сравнением производительности и графики в новой игре. Правда на этот раз мы будем сравнивать то, как новинка идёт на высокопроизводительном компьютере и игровых приставках.
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Первое, что нужно знать: оптимизацию под PlayStation 4 и Xbox One делал слепой новичок-самоучка. Иначе это не объяснить. Дело в том, что на приставках предыдущего поколения постоянно наблюдаются просадки fps, падение производительности и неприятные подлагивания. И это не говоря о примитивной графике, которая выглядит так, словно все яркие краски кто-то заменил на серый, неприглядный цвет. Как можно было это не заметить во время тестирования, неясно. Не иначе, игру доверили оптимизировать польским школьникам, сидящим дома во время эпидемии коронавируса.
На PlayStation 5 и Xbox Series X всё куда лучше. Разница между приставками минимальна, но как только в дело вступает мощный игровой компьютер, доступ к которому можно получить удалённо через сервис Google Stadia, всё становится на свои места. Графика на так называемом Next Gen выглядит слабенько, примерно на троечку. Может быть подвезут что-то получше вместе с оптимизацией, но уж очень всё печально. Тем, кто является счастливым владельцем PlayStation 5 и Xbox Series X, видео лучше не смотреть, ведь оно может навредить психике.
Стоит отметить, что для получения действительно впечатляющей графики вам понадобиться супермощный компьютер. Но это уже детали, ведь авторы оригинального материала всего лишь взялись рассказать нам о том, как Cyberpunk 2077 смотрится на разных платформах.
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