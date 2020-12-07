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Бесплатное увеличение производительности любят абсолютно все. С появлением технологии Smart Access Memory (SAM) стало ясно, что путём манипуляций с BIOS можно добиться немалого буста. Первоначально такая технология стала доступна исключительно для процессоров AMD Ryzen 5000-й серии, что обязательно требовало видеокарту Radeon RX 6800 или RX 6800 ХТ.

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Совсем недавно появилась возможность активации функции Re-Size BAR на процессорах Intel, а сегодня MSI сообщила о доступности столь желанного буста на некоторых материнских платах 400-й серии. Что любопытно, теперь вам не понадобится видеокарта AMD, ведь функция заработала с новыми моделями NVIDIA GeForce RTX 3000-й серии.

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В настоящее время MSI активировала поддержку Re-Size BAR только на платах Z490, но уже вскоре это случится и на менее дорогих чипсетах: H470, B460 и H410. О поддержке видеокарт предыдущего поколения ничего не известно. Вполне возможно, что GeForce RTX 2000-й серии окажутся совместимы. В конце концов все процессоры Intel начиная с Haswell ведь совместимы!

Отметим, что от игры к игре бесплатный буст варьируется в процентном соотношении и может вообще быть бесполезен, а значит всё снова упирается в оптимизацию. Добавим, что, по официальным сведениям, AMD не планирует добавлять поддержку Re-Size BAR на процессорах Ryzen 3000, как бы это странно не выглядело в глазах пользователей.