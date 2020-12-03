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Новая технология AMD-SAM увеличила производительность Core i9-10900K до 16% с Radeon RX 6800 ХТ

Бесплатное повышение производительности до 16% благодаря продвинутой технологии AMD
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Когда AMD представила новую технологию Smart Access Memory (SAM) – она казалась настоящим прорывом. Всё было настолько радужно, что и Intel, и NVIDIA тут же объявили о собственных планах реализации чего-то похожего своими силами. Ждать пришлось недолго, ведь ASUS тут же выпустила новый BIOS для материнских плат серии Z490, где эта функция активирована по умолчанию. Пока речь идёт только о видеокартах Radeon RX 6000-й серии. 

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Что же, у нас есть результаты тестирования SAM на процессоре Core i9-10900K и видеокарте Radeon RX 6000 ХТ. Энтузиаст активировал на материнской плате команду Re-Size Bar во вкладке Advanced в BIOS. В тесте участвовали четыре популярные игры, которые могут быть наиболее интересны читателям. Давайте внимательно посмотрим на итоги и сделаем выводы. Смотреть на оранжевую полоску – это среднее значение. Ниже – SAM-OF, выше – SAM-ON.

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Как видите, результаты крайне противоречивы. Изменения действительно есть, но далеко не во всех играх, а главное, в некоторых проектах эти самые изменения минимальны. Больше всех технология повысила производительность Forza Horizon 4, где прирост составил 16%. Assassin’s Creed Valhalla получила 14% буст, а Forza Horizon 4 вообще не даёт никакого профита. 

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Нужна ли такая технология? Несомненно, ведь даже прирост в 7% кажется внушительным на фоне того, что многие годы производители топтались на месте, а здесь у нас честная прибавка путём переключения нужных ползунков.

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