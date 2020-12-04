Процессоры Intel начиная с 2014 г получат поддержку бесплатного буста SAM – Ryzen 3000-2019г – нет
В последнее время о новой технологии Smart Access Memory (SAM) было сказано столько, что добавить просто нечего. К примеру, мы уже знаем, что на материнских платах Gigabyte можно достичь прироста производительности до 17% в разрешении 1080р. Также стало известно, что на материнских платах ASUS серии Z490 поддержка реализована и для процессоров Intel. Здесь показатели не такие высокие, но в некоторых играх достигают 16%.
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Представители AMD уже заявляли, что на процессорах Ryzen 3000-й серии поддержка SAM будет отсутствовать. Многие пользователи с этим смирились, понимая, что новая технология для компании стала ещё одним способом заинтересовать потенциальных покупателей в приобретении новых комплектующих. Как оказалось, на Intel подобные ограничения не распространяются.
Сообщается, что все процессоры Intel, начиная с 4-го поколения (Haswell) без проблем поддерживают SAM. Это значит, что армия владельцев процессоров синей команды оказалась в более выигрышном положении по сравнению с преданными фанатами красных. Пока воспользоваться столь удачно подвернувшейся возможностью нельзя. Нужно ждать реализации настройки Resizable-BAR в BIOS.
Что по этому поводу думает руководство AMD, неясно. Будем надеяться, что несправедливость будет устранена.
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