Gigabyte выпустила новую версию BIOS, увеличив скорость системы Ryzen+Radeon на 17% – инструкция
Новая функция AMD Smart Access Memory (SAM) уже наделал много шума, заставив конкурентов нервничать, ведь всем хочется получить двузначный рост производительности за счёт переключения нескольких ползунков в настройках материнской платы. Сегодня одной из первых о полной поддержке новой технологии заявила Gigabyte.
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Новое обновление вышло на материнские платы этой компании и предназначается для чипсетов Х570, В550 и А520. Сообщается, что это позволит увеличить пропускную способность в тех случаях, когда процессор обращается напрямую к памяти GPU на видеокарте. В конечном итоге это приведёт к росту производительности всего компьютера.
В настоящее время такая возможность доступна только владельцам процессоров Ryzen 5000-й серии и видеокарт Radeon RX 6800/6800 ХТ. Производитель указывает, что в некоторых случаях эта технология позволяет достичь прироста производительности до 17% в разрешении 1080р, при этом средний рост производительности в 2К и 4К составит 10%. На первый взгляд это кажется несерьёзно, но на самом деле комплектующие с такой разницей зачастую стоят на несколько сотен долларов больше.
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Инструкция:
- Обновить BIOS и установить последнюю версию драйвера видеокарты с сайта Gigabyte.
- Включите опцию «Above 4G Decoding» и «Re-Size BAR Support» в настройках BIOS.
- Система должна функционировать в режиме UEFI
- Режим Rage активируется в драйверах видеокарты в системе
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