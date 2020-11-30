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Если вы мечтали о новой мощной видеокарте, но наслышаны о дефиците, который случился на рынке, то сегодня тот самый день, когда карты не только поступили в свободную продажу, но и лежат там, лениво ожидая своих покупателей. Итак, предложения пока ограничиваются моделью GeForce RTX 3070, но цена на неё практически приблизилась к рекомендованной NVIDIA. Давайте разбираться.

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Есть три разных модели: одна производства PNY и две Palit. Первая выглядит довольно странно, поскольку ни изображения, ни описания магазин не предоставил. Его можно поискать в интернете, но вдруг там ещё и с моделью напутали. Давайте пока оставим карточку от PNY в покое и перейдём к Palit.

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Это GameRock и JetStream. Видеокарты мало чем отличаются друг от друга. Так, первая получила три вентилятора, а вторая два. Скорее всего, это позволяет GameRock быть немного тише в браузере и простых задачах, не требующих активации режима 3D. Она выглядит боле презентабельно, особенно в режиме яркой подсветки, но в большинстве случаев вы этого не заметите, поскольку многие пользователи используют видеокарты в закрытых корпусах, лишённых стеклянных обзорных стенок.

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JetStream выглядит классически. Она получила два массивных кулера и также обладает подсветкой, которая становится своеобразным трендом. Обе карты способны работать в бусте на тактовой частоте 1725 МГц. Отметим, что их стоимость ещё пока превышает рекомендованную NVIDIA, но здесь есть два важных момента. Во-первых, рекомендованная цена действует только на эталонные модели. Во-вторых, перед нами разогнанные карты, получившие оригинальный дизайн. Представители Регарда сообщают, что за неделю цена на карты рухнула на 7%. Самое время купить мощную игровую видеокарту.