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Остановка крупнейшего завода SK Hynix в Китае может привести к росту цен и дефициту памяти

SK Hynix остановила работу своей крупнейшей фабрики полупроводниковых изделий
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В настоящее время SK Hynix занимает четвёртое место по производству флэш-памяти в мире с долей в 11.7%. Это не так много, как у Samsung, но сбрасывать со счетов столь большое количество продукции нельзя, ведь у компании есть свои клиенты, да и потеря даже нескольких процентов грозит пошатнуть весы в сторону массового дефицита микросхем.

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Одним из крупнейших объектов SK Hynix считается мегафабрика в Чунцине. Уже в 2017 году здесь производилось 30% всей продукции компании. При этом новые инвестиции на 1 миллиард долларов позволили значительно увеличить выход готовых изделий. Согласно планам, это должно было увеличить долю до 40%, а Nand Flash и флеш-память напрямую поставляется производителям смартфонам, планшетов и компьютеров. При этом на заводе работает 2 466 человек.

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26 ноября у одного из работников фабрики был обнаружен коронавирус, что привело к срочной остановке мощностей и инициированию срочных карантинных мер. Все работники проходят обсервацию у себя дома. Когда завод заработает, неясно. В мировом масштабе это чуть меньше 6%, но для SK Hynix внушительные 40%. Уже сейчас высказывается мнение, что столь весомая потеря приведёт к дефициту флэш-памяти на мировом рынке и росту цен. 

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