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Microsoft готовит масштабные изменения в системе обновлений Windows 10 – новые функции и правила

Новая политика рассылки обновлений Microsoft для Windows 10 может оказаться большим сюрпризом для продвинутых пользователей
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В настоящее время Windows 10 не просто захватила рынок операционных систем, но и практически полностью вытеснила все предыдущие ОС, в том числе и одну из самых популярных версий – Windows 7. Одновременно с этим Microsoft ввела сложную систему обновлений, принцип которой понимают совсем немногие пользователи. Давайте скажем об этом несколько слов: 

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Два раза в год выходит масштабное обновление Windows 10, первое из которых приносит огромное количество новых функций, а второе решает текущие ошибки. Несколько раз в месяц (по вторникам) выпускается патч, исправляющий обнаруженные баги. Именно он позволяет поддерживать драйвера в актуальном состоянии. Кроме того, этот патч получают многие пользователи. А вот глобальные обновления предпочитают игнорировать более 30% владельцев ПК. 

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Судя по последней информации, такое положение дел не устраивает Microsoft. В качестве выхода было выбрано изменение текущих правил рассылки обновлений. Так, основным теперь будет осеннее обновление, которое принесёт множество нововведений, в то время как весеннее предназначено для залатывания дыр. Мало того, теперь в еженедельные патчи по вторникам будут встроены небольшие микро обновления, которые начнут незаметно трансформировать вашу систему. Это значит, что большое обновление только применит изменения или активирует уже готовые настройки. Подобная система значительно усложнит жизнь продвинутым пользователям, ведь они привыкли получать только часть обновлений, которые ни на что не влияют, внося исправления в безопасность ОС. 

Напомним, что в следующем году ожидается улучшение меню «Пуск», которое должно стать более простым и понятным. Кроме того, новый дизайн получит Проводник. 

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