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Энтузиасты запустили эксклюзивную технологию AMD SAM на старых материнках – на очереди GPU от NVIDIA

Самую крутую технологию от AMD удалось запустить на старых материнских платах, а в будущем удастся запустить и на видеокартах NVIDIA
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ASUS 6800 XT для сборки компа в Регарде
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Уже известно, что одной из особенностей новых процессоров AMD Ryzen 5000-й серии стала технология Smart Access Memory (SAM). Суть её сводится к тому, что обладатели процессора и видеокарты от красной команды смогут получить немалый прирост производительности. Как оказалось, AMD не планирует делать технологию доступной на старых материнских платах 400-й серии, а значит вам придётся влить очень много денег, чтобы получить прирост в 5-10% (в зависимости от игры). 

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Стоит отметить, что NVIDIA тут же заявила, что готовит свой ответ, который позволит реализовать данную технологию на видеокартах собственного производства. Подобные заявления делала и Intel, но пока неясно, когда SAM будет доступна где-либо, кроме как на процессорах Ryzen 5000 и видеокартах Radeon RX 6000. 

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Что же, энтузиасты решили бросить вызов AMD, попытавшись реализовать SAM на материнской плате ASRock B450 Steel Legend. В качестве процессора выступил 16-ядерный Ryzen 9 5950X, ну а работало всё на видеокарте Radeon RX 6800. Как видите, комплект остался красным, но плата явно не поддерживает новую технологию. 

На видео ниже можно посмотреть весь процесс тестирования ребятами Ютуб-канала RawiioliExtras. Решением стала функция Re-Size BAR, которую получилось активировать на старом чипсете. Отметим, что заметный прирост удалось получить далеко не во всех задачах. Энтузиасты поясняют, что это была первая попытка. Вполне возможно, что в следующий раз будет гораздо лучше. Мало того, вполне возможно, что Smart Access Memory удастся реализовать на видеокартах NVIDIA.

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