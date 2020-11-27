Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Уже известно, что одной из особенностей новых процессоров AMD Ryzen 5000-й серии стала технология Smart Access Memory (SAM). Суть её сводится к тому, что обладатели процессора и видеокарты от красной команды смогут получить немалый прирост производительности. Как оказалось, AMD не планирует делать технологию доступной на старых материнских платах 400-й серии, а значит вам придётся влить очень много денег, чтобы получить прирост в 5-10% (в зависимости от игры).

реклама

Стоит отметить, что NVIDIA тут же заявила, что готовит свой ответ, который позволит реализовать данную технологию на видеокартах собственного производства. Подобные заявления делала и Intel, но пока неясно, когда SAM будет доступна где-либо, кроме как на процессорах Ryzen 5000 и видеокартах Radeon RX 6000.

анонсы и реклама Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ Ryzen 5 5600X в Регарде Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде EVGA 3080 в Compeo.ru Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Что же, энтузиасты решили бросить вызов AMD, попытавшись реализовать SAM на материнской плате ASRock B450 Steel Legend. В качестве процессора выступил 16-ядерный Ryzen 9 5950X, ну а работало всё на видеокарте Radeon RX 6800. Как видите, комплект остался красным, но плата явно не поддерживает новую технологию.

На видео ниже можно посмотреть весь процесс тестирования ребятами Ютуб-канала RawiioliExtras. Решением стала функция Re-Size BAR, которую получилось активировать на старом чипсете. Отметим, что заметный прирост удалось получить далеко не во всех задачах. Энтузиасты поясняют, что это была первая попытка. Вполне возможно, что в следующий раз будет гораздо лучше. Мало того, вполне возможно, что Smart Access Memory удастся реализовать на видеокартах NVIDIA.

реклама



