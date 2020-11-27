Энтузиасты запустили эксклюзивную технологию AMD SAM на старых материнках – на очереди GPU от NVIDIA
Уже известно, что одной из особенностей новых процессоров AMD Ryzen 5000-й серии стала технология Smart Access Memory (SAM). Суть её сводится к тому, что обладатели процессора и видеокарты от красной команды смогут получить немалый прирост производительности. Как оказалось, AMD не планирует делать технологию доступной на старых материнских платах 400-й серии, а значит вам придётся влить очень много денег, чтобы получить прирост в 5-10% (в зависимости от игры).
реклама
Стоит отметить, что NVIDIA тут же заявила, что готовит свой ответ, который позволит реализовать данную технологию на видеокартах собственного производства. Подобные заявления делала и Intel, но пока неясно, когда SAM будет доступна где-либо, кроме как на процессорах Ryzen 5000 и видеокартах Radeon RX 6000.
Что же, энтузиасты решили бросить вызов AMD, попытавшись реализовать SAM на материнской плате ASRock B450 Steel Legend. В качестве процессора выступил 16-ядерный Ryzen 9 5950X, ну а работало всё на видеокарте Radeon RX 6800. Как видите, комплект остался красным, но плата явно не поддерживает новую технологию.
На видео ниже можно посмотреть весь процесс тестирования ребятами Ютуб-канала RawiioliExtras. Решением стала функция Re-Size BAR, которую получилось активировать на старом чипсете. Отметим, что заметный прирост удалось получить далеко не во всех задачах. Энтузиасты поясняют, что это была первая попытка. Вполне возможно, что в следующий раз будет гораздо лучше. Мало того, вполне возможно, что Smart Access Memory удастся реализовать на видеокартах NVIDIA.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила