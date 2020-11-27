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Последние несколько месяцев многие наши читатели провели в ожидании новых видеокарт и процессоров. Что интересно, причины у всех были разные. Так, некоторые предполагали, что уже в ноябре смогут купить недорогой мощный игровой процессор Ryzen 5600Х. А ведь тогда никто не мог и подумать, что AMD, известная своим демократическим подходом к ценам, вдруг развернётся к покупателям на 180 градусов, поставив цену даже выше, чем у Intel. Кто-то утверждает, что цена вполне оправдана, ведь теперь у нас есть действительно достойный продукт. Может быть они и правы, только вот никто не предупреждал, что процессоры окажутся не только дорогими, но и неуловимыми. Небольшие партии расходятся как горячие пирожки при стоимости центнера бургеров из соседней закусочной.

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Уже сейчас ясно, что купить новый камешек до Нового года будет проблематично. Пожалуй, большая часть фанатов AMD ждала выхода процессоров Ryzen 5000 с одной целью: получить скидки на предыдущее поколение. Вспомните, как сильно упал в цене Ryzen 5 2600 сразу же после начала продаж Ryzen 5 3600. Это был настоящий праздник. Предполагалось, что стоимость всей линейки Ryzen 3000 станет существенно дешевле, что позволит разжиться недорогим камушком даже самым небогатым представителям фанатского крыла AMD. Справедливости ради добавим, что фанаты Intel тоже нервничали. Для них все эти +20% IPС были просто невыносимы. Ребята неделями доказывали, что красные неспособны выпустить ничего годного, а Corre i9-10990K так и останется самым крутым игровым камешком во вселенной.

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Как видите, выход новых процессоров AMD стал настоящим ударом по позициям обоих лагерей. Красные получили качественный и зрелый продукт, который обходит конкурентов буквально во всём. Здесь вам и гораздо лучшие показатели многоядерности, и невероятная мощь с использованием только одного ядра. Но, как мы уже выяснили, продукт оказался слишком дорогим и неуловимым, что сделало его покупку нелогичной, и невозможной. Синие также слегка пригорюнились. Ещё бы, ведь новый Ryzen 9 5900Х во многих играх действительно обходит Core i9-10900K. Правда делает он это не всегда и только при определённых условиях, но уже доказано, что в 4К при использовании быстрого камушка от AMD можно на флагманской видеокарте получить на 10 fps больше. Грядёт эра, когда все компании при проведении рекламных акций будут на тест брать Ryzen 9 5950Х.

В этом случае неважно, что у многих виртуальных бойцов система работает на старом камне семилетней давности, сердцу то ведь не прикажешь, а душа продолжает болеть за бренд, пусть даже этот бренд иногда разочаровывал ценами и медленным приростом производительности от поколения к поколению. Пока у нас 1:1, поскольку проиграли обе стороны. Дабы разрешить, кто же одержит на этом фронте победу, предлагаю дождаться двух событий: насыщения рынка процессорами Ryzen 5000, а также выходом нового поколения Rocket Lake-S от Intel. Нам прочат невероятный рост производительности как в одном ядре, так и по всем ядрам сразу, а также впервые за долгие годы новую архитектуру. Вот там то мы с вами дружно и выявим победителя.

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Не менее любопытная ситуация творится на рынке видеокарт. Так, первыми в бой ринулась NVIDIA, выпустившая отличные видеокарты GeForce RTX 3080/3090, а позднее и RTX 3070. Посмотрите сами: всего за 500 долларов нам предлагают точно тот же потенциал, что был у RTX 2080 Ti, стоимостью 100 000 рубликов и выше. Щедрость невероятная и достойна лидера рынка. Кажется, этот почётный титул ребятам из NVIDIA не очень интересен. Судя по последним новостям, ещё пару месяцев нам придётся ждать налаживания поставок. Если мы и получим новинки в нормальной доступности, то случится это к весне. Если спросить меня, то я считаю, что дело не в коронавирусе, не в неудачном техпроцессе от Samsung, и даже не в дешёвых конденсаторах. Всё дело в том, что склады завалены дорогими моделями предыдущего поколения. Впереди Новый год и Рождество – время, когда покупатели охотно разгребают и дорогой и не очень товар. Лучшего времени «впарить» обычным людям устаревшие технологии и не придумать.

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Если у вас есть на этот счёт сомнения, то предлагаю вам поговорить с людьми далёкими от мира ПК на тему того, знают ли они, что NVIDIA выпустила новое поколение видеокарт. Уверен, что не знают. Для обычного покупателя названия моделей – это всего лишь цифры. Он видит видеокарту за 25 тысяч, за 50 тысяч, а чуть выше за 190 тысяч. Мало кто понимает, что GeForce RTX 3070 быстрее RTX 2080 Super, а ведь обе продаются примерно в одну цену, не говоря о RTX 2080 Ti, которая и не думает дешеветь. Когда видеокарты серии RTX 3000 будет в доступности? Когда покупатели раскупят серию RTX 2000. И ни днём раньше.

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Но это старая информация, уверен, что не открыл для вас Америку, ведь вы ждали мощного старта со стороны Big Navi. Настоящие фанаты уже начли видеть эту карту по ночам. Что же, получите, распишитесь: карта вышла, цены вполне конкурентные, производительность отличная, но купить вы ничего не можете. И вот здесь даже я нахожусь в тупике. Подумайте сами: для NVIDIA тянуть время выгодно, ведь у неё полно быстрых видеокарт, которые так или иначе купят, а вот карты AMD никого не интересуют. Видеокарты Radeon RX 5700/5700ХТ стоят как племенная лошадь, при этом работают как старый больной ослик. А вообще зря я так, даже этого ослика вам не купить, ведь майнеры разобрали всё под чистую, оставив только откровенно дорогие модели.

А теперь давайте ответим на главный вопрос: кто в итоге проиграл: Intel, AMD, а может NVIDIA? Нет, проиграли мы с вами. Видеокарты Radeon RX 6800/6800XT недосягаемы, также, как и GeForce RTX 3070/3080/3080. Процессоры Ryzen 5000 недоступны, а Intel увязла в 14-нм техпроцессе. Когда всё это окончится, неясно, но поддаваться на давление корпораций сейчас нельзя. Пусть разбирают свои процессоры и видеокарты, а мы подождём нормальных цен, когда можно будет делать выбор неспеша, когда не нужно бездумно клацать на кнопку «Заказать» только потому, что уже через секунду это сделает кто-то другой. В конце концов, весна не так уж и далеко.