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4 новых плагина Windows10, позволяющие улучшить интерфейс и скорость работы системы – от mydrivers

Оптимальный набор плагинов для удобства работы в ОС Windows10
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Известно, что в 2021 году Microsoft представит совершенно новый интерфейс Windows 10 под названием Sun Valley (Солнечная долина). Сообщается, что нас ждут значительные перемены в дизайне всех стандартных элементов от меню «Пуск» до настроек и диспетчера задач. Указывается, что в одном из выпусков ОС появится плавная анимация, удобный пользовательский интерфейс и пересмотр расположения системных параметров. Звучит неплохо, но никто не знает, не запутает ли это обычных пользователей ещё больше. Ребята с сайта mydrivers предлагают уже сегодня поэкспериментировать с системой. Давайте посмотрим наиболее интересные плагины из официального магазина Microsoft.

ModernFlyouts предлагает настроить привычные функции на новый лад. Всплывающие окна, новые звуки и оформление. Это ещё не Sun Valley, но крайне любопытное приложение, которое позволяет попробовать будущее на вкус.

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Snatch – это продвинутый буфер обмена. Крайне полезное приложение, после которого вы уже никогда не вернётесь к стандартным функциям.

Блокнот – это расширенная версия обычного блокнота, но с поддержкой огромного количества функций. Может пригодиться продвинутым пользователям, которые предпочитают сторонние блокноты. Эта версия является крайне лёгкой и удобной.

Командная строка. Все, кто пользовался командной строкой, знают о том, как она несовершенна. На самом деле инструмент не менялся десятилетиями. Пришло время почувствовать себя в 2020 году. Новая командная строка представляет собой мощнейший инструмент, а все команды доступны и удобны.  

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