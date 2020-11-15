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На рынке видеокарт творится настоящий абсурд. Новые процессоры Ryzen 5000 исчезли из продажи за считанные минуты. Видеокарты GeForce RTX 3000-й серии пропали ещё раньше, а несколько случайных моделей стоят так дорого, что покупать их не решаются даже энтузиасты. Казалось бы, на барахолке дела должны идти получше, но и там нет никакого порядка. К примеру, GeForce GTX 1080 Ti стартует с 30 000, доходя до 45 и выше за отдельные модели. В связи с этим у ребят TheSpyHood, имеющих собственный канал на Ютуб, есть новое тестирование.

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Сегодня мы сравним мощь красного лагеря: Ryzen 5 5600X + Radeon RX 5700 XT с мощью сине-зелёного лагеря: Core i7 10700K + GeForce GTX 1080 Ti. Давайте выясним, кто выйдет победителем из столь принципиального противостояния, ведь многие наши читатели постоянно дискутируют о том, какая комплектация в настоящее время является правильной. Ко всему прочему, общая стоимость двух комплектов примерно равна. Ну а если учитывать цену на материнскую плату, то красные даже могут оказаться выгоднее.





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Как видите, во всех играх наблюдается либо паритет, либо небольшой отрыв между двумя сборками. Разница не превышает несколько кадров в секунду в сторону преимущества за сине-зелёной сборкой. Единственной игрой, в которой можно увидеть значительное преимущество красной сборки остаётся Battlefield V, где разрыв внушителен. Какие выводы мы с вами можем сделать? Radeon RX 5700 XT явно переоценена. Её производительности достаточно для разрешения 2К, но стоимость её откровенно завышена. GeForce GTX 1080 Ti имеет аналогичную производительность, но ведь за 30 000 мы покупаем б.у. модель, которая может иметь скрытые проблемы, будучи выжата жадными майнерами.

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