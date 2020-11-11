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Несмотря на активный старт процессоров AMD, найти их в рознице практически нереально. Есть несколько магазинов, предлагающих их по завышенным ценам, но там они интересны исключительно энтузиастам, многие из которых уже купили их ранее. Когда ждать улучшения ситуации неясно, ведь подобный дефицит наблюдается по всей Европе.

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Английский электронный магазин Scan разместил любопытную статистику, которая актуальная на 11 ноября. Она отражает количество зарезервированных товаров, которые являются наиболее ожидаемыми среди британских покупателей. По словам торговой площадки, ситуация постоянно меняется, поскольку они постоянно получают поставки и рассылают товар уже заказавшим ранее покупателям.

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Все заказы ставятся в электронную очередь. Продавец не называет сроков появления товара в наличии, но уверяет, что имеет прямые связи с поставщиками, а значит сможет обеспечить лучшие условия в Британии. Как видите, больше всего английских покупателей интересует 12-ядерный Ryzen 9 5900X. Официальная стоимость данного камня составляет 549 долларов, для России актуальная цена составляет 49 990 рублей за версию в исполнении Box.

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Напомним, Ryzen 9 5900X имеет 12 полноценных ядер и способен разгоняться до 4.8 ГГц в режиме буста. Он работает на одном уровне с самыми быстрыми процессорами Intel, обеспечивая преимущество в рабочих задачах.