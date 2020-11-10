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По миру шагает вторая волна коронавируса, страны уходят в жёсткий карантин, а люди напуганы и просто не знают, что ждать завтра. На этом фоне ВОЗ делает всё более пессимистичные заявления, рассказывая об очередной пандемии, которая может ожидать человечество, если мы заранее не подготовимся. Неясно, каким образом обычный человек должен ко всему этому готовится, особенно если он вынужден ежедневно ездить на работу в общественном транспорте, или же он сам является водителем этого самого транспорта. Одним словом, эксперты находятся в крайней неопределённости, перечисляя всё более неприглядное будущее.

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Ещё весной человечество начало медленно переходить на удалённую работу. Сейчас удалёнка стала настоящим трендом и задаёт темп мировой экономике. Как было сказано выше, далеко не всех можно перевести на работу за компьютером, ведь роботы пока не способны взять на себя выпечку хлеба, производство колбасных и мясных изделий, а также выращивание овощей, фруктов, их хранение и развоз по торговым точкам. Давайте представим, что ваша работа позволяет откинуться в мягком домашнем кресле и в спокойных условиях нажимать кнопки 8 часов пять дней подряд. Некоторые отметят, что жена и дети – это совсем неспокойная обстановка, но у этих ребят нет выбора, поэтому им придётся выбирать: или купить себе новый компьютер, или сидеть без денег. Здесь стоит отметить, что раз уж вам понадобился компьютер для работы, то лучше взять с запасом, вдруг ваша жена не Шерлок Холмс, что позволит пронести мимо неё игровую видеокарту. Соберём сборочку для удалёнки?

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Видеокарта. GeForce RTX 2060. С выходом нового поколения видеокарт NVIDIA цены на RTX 2000-ю серию должны были упасть. Увы, этого не случилось, а главное, не произойдёт до Нового года. Вы можете подождать, вдруг к весне всё улучшится, но всегда есть подводные камни, которые могут стать между вашими накоплениями и желанной моделью в итоге вы рискуете стать настоящим ждуном. Если вы хотите взять видеокарту впрок, то лучше остановится на модели GeForce RTX 2060. Она позволит вам играть в разрешении 1080р во всех игры, а также откроет дверь в мир трассировки лучей.

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Процессор. Core i5-9400F. Если вы не планируете заниматься рендерингом видео в формате 8К, то покупка дорогого мощного процессора окажется лишней тратой денег. Данный процессор имеет шесть полноценных ядер и демонстрирует отличную производительность в играх. Для разрешения 4К лучше присмотреться к более дорогой сборке, но это заставит вас потратить в несколько раз больше, а ведь мы с вами собираем в первую очередь оптимальный компьютер.

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Материнская плата: ASUS PRIME B365M-A. Можно было взять на пару тысяч дешевле, но именно эту модель мы взяли по нескольким причинам: так, она обладает высокой стабильностью, что позволит вам в будущем путём замены процессора существенно увеличить производительность компьютера. Кроме того, здесь есть поддержка всех современных интерфейсов, что позволит установить быстрый твердотельный накопитель, обеспечивающий невероятную скорость загрузки игр.

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Оперативная память. 16 Гб DDR4 2666 МГц Kingston HyperX Fury. Просто хорошая память в достаточном количестве с нормальными таймингами, гарантией 60 месяцев от известного производителя. А что ещё нужно?

Накопитель. 1Tb SSD Kingston A2000. Некоторые всё ещё предлагают нам покупать недорогой SSD для операционной системы в комплекте с традиционным жёстким диском на несколько терабайт для игр. На самом деле вам будет достаточно и 1 Тб. Всё просто: 100 Гб под систему, а остальное для игр и файлов. Видео сейчас никто не хранит, а значит можно скачать даже огромный фильм на 40 Гб, а, посмотрев – удалить. Точно такая же ситуация и с играми, ведь вам необязательно держать в комплекте десять новых тайтлов. Да это и дорого, если, конечно, вы не собираетесь становиться злостным пиратом, скачивая новинки с торрентов. Предложенная модель имеет высокую скорость, но вполне демократичный ценник, что отличает её от более дорогих конкурентов. Да и остальные показатели в полном порядке: ресурс перезаписи: 60 Тб, 2 миллиона часов на отказ и гарантия 36 месяцев.

Корпус. Zalman I3 Black. Здесь всё гораздо проще: ваш корпус должен быть вместительным и иметь запас по установке дополнительных вентиляторов. Хорошо, если он не совсем страшный, но наш выбор и по этому показателю может дать фору большинству конкурентов. Любителям настраивать идеальный воздухообмен он явно не понравится, но у нас внутри нет ничего такого, чтобы способно разогреть этот довольно немаленький корпус.

Блок питания. 600W Be Quiet System Power 9. Многие говорят, что это одна из самых важных комплектующих. Может они и правы, но в нашем случае мы имеем довольно экономичную по питанию сборку, которая и с таким блоком покажет себя с лучшей стороны. Выбранная модель стала настоящим компромиссом, ведь она лишена многих фирменных фишек Be Quiet, но несмотря на это вы сможете получить почти полную тишину и уверенность, что ваша система не сгорит из-за некачественного китайского питальника.

Общий результат 74 220 рублей. Это позволит вам собрать полноценную систему с прицелом на будущее. К примеру, можно докинуть ещё 16 Гб ОЗУ, взять мощнее процессор и видеокарту. Всё это в разумных пределах может с лёгкостью потянуть наш блок питания, а системный блок легко сделать эффективнее за счёт установки двух больших вентиляторов. Данный комплект не идеален, ведь всегда есть место для лучших идей, но с точки зрения эффективности вложений в производительности на доллар, он крайне хорош.