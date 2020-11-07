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Разработка Cyberpunk 2077 началась 7 лет назад – релизный трейлер, стоимость проекта и прогнозы

Вы помните как выглядела Cyberpunk 2077 семь лет назад? А ведь именно в 2013 года вышел первый релизный трейлер.
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Cyberpunk 2077 уже набила оскомину миллионам геймеров по всему миру. Первоначально игра должна была выйти на компьютерах и консолях текущего поколения 10 апреля 2020 года. Как потом выяснилось, проект оказался настолько большим, а количество диалогов и героев столь разнообразным, что релиз пришлось перенести. После нескольких подобных шуток с фанатами, окончательная дата выхода намечена на 10 декабря текущего года. Что важно, в этот раз игра также посетит игровые приставки PlayStation 5 или Xbox Series X, получив реализацию трассировки лучей в реальном времени.

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Мало кто помнит, с чего всё начиналось, ведь большинство просто забыло, что Cyberpunk 2077 была внезапно анонсирована ещё в 2013 году. Ниже релизный трейлер, который появился на просторах интернета 19 декабря 2013 года, задолго до выхода самой лучшей игры всех времён и народов – Ведьмак 3. 

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Не впечатляет? Неудивительно. Вот ссылка на официальный канал игры на Ютуб. После просмотра нескольких роликов представленное в 2013 видео кажется несерьёзным. Кстати, за это время Cyberpunk 2077 уже умудрилась получить несколько ключевых наград, в том числе и как самая ожидаемая игра года и особую награду за графику в 2018 и 2019-х годах. Ниже 48-минутное видео. Сравните качество текстур и проработку игрового мира. А помните, как в 2013 году релизный трейлер казался революционным?

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По неофициальным сведениям, за 7 лет разработки на Cyberpunk 2077 было потрачено не менее 120 миллионов, но некоторые указывают, что реальные траты могут доходить до 200 миллионов если учитывать промо компании и тому подобные мероприятия. По оценкам экспертов, всего за 1 месяц геймеры могут раскупить от 10 до 15 миллионов копий. А что по этому поводу думаете вы, окупится игра или нет, и планируете ли вы её купить? 

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t-dirt
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kosyaksan
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fynjy_2005
18:09
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t-dirt
18:09
а в это время в реальных многопоточных тестах ни здесь, ни в 3дновостях вермееры даже близко 5ггц не могут взять.
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Me4tatelI&gt;
18:09
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Ацкий Сотона
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Не сдерживайте себя - счастливого пути , проваливайтесь !
8-ядерный Core i7 9700K уступил Ryzen 7 5800X всего 2 fps, оказавшись выгоднее на 12 000 – тесты SH
fynjy_2005
18:07
Ну так как раз в проф задачах, где утилизируется больше потоков и прирост меньше, сейчас именно малопоток самая сила в Зен3. Как раз многие домашние задачи малопоточны. Но что это даст - в играх больш...
Новая реальность рынка CPU конца 2020 - цены после выхода AMD 5000
ProActive
18:06
По традиции трёх ведьмаков, игру можно будет покупать не ранее выхода готи издания со всеми длц. А там как раз и скидочки подоспеют и длц отдадут бесплатно.
Разработка Cyberpunk 2077 началась 7 лет назад – релизный трейлер, стоимость проекта и прогнозы
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