Разработка Cyberpunk 2077 началась 7 лет назад – релизный трейлер, стоимость проекта и прогнозы
Cyberpunk 2077 уже набила оскомину миллионам геймеров по всему миру. Первоначально игра должна была выйти на компьютерах и консолях текущего поколения 10 апреля 2020 года. Как потом выяснилось, проект оказался настолько большим, а количество диалогов и героев столь разнообразным, что релиз пришлось перенести. После нескольких подобных шуток с фанатами, окончательная дата выхода намечена на 10 декабря текущего года. Что важно, в этот раз игра также посетит игровые приставки PlayStation 5 или Xbox Series X, получив реализацию трассировки лучей в реальном времени.
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Мало кто помнит, с чего всё начиналось, ведь большинство просто забыло, что Cyberpunk 2077 была внезапно анонсирована ещё в 2013 году. Ниже релизный трейлер, который появился на просторах интернета 19 декабря 2013 года, задолго до выхода самой лучшей игры всех времён и народов – Ведьмак 3.
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Не впечатляет? Неудивительно. Вот ссылка на официальный канал игры на Ютуб. После просмотра нескольких роликов представленное в 2013 видео кажется несерьёзным. Кстати, за это время Cyberpunk 2077 уже умудрилась получить несколько ключевых наград, в том числе и как самая ожидаемая игра года и особую награду за графику в 2018 и 2019-х годах. Ниже 48-минутное видео. Сравните качество текстур и проработку игрового мира. А помните, как в 2013 году релизный трейлер казался революционным?
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По неофициальным сведениям, за 7 лет разработки на Cyberpunk 2077 было потрачено не менее 120 миллионов, но некоторые указывают, что реальные траты могут доходить до 200 миллионов если учитывать промо компании и тому подобные мероприятия. По оценкам экспертов, всего за 1 месяц геймеры могут раскупить от 10 до 15 миллионов копий. А что по этому поводу думаете вы, окупится игра или нет, и планируете ли вы её купить?
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