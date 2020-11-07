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Российская цена HUAWEI P40 упала на 10 000 рублей – мощный процессор, флагманская камера, NFC и 5G

Один из лучших смартфонов 2020-го года – HUAWEI P40 рекордно подешевел на 10 000 рублей официально в РФ
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Очень скоро всё прогрессивное человечество броситься скупать бесполезные гаджеты и тысячи других товаров в самый большой день шоппинга – 11.11. Традиционно, многие предпочитают китайскую площадку AliExpress, где количество предложений превышает все разумные и даже неразумные границы. Год од года китайцы заявляют о новых рекордах. Будет любопытно посмотреть, как пандемия и общее падение доходов отразятся на покупательской способности разных стран.

Если говорить за AliExpress, то можно констатировать, что там не всё так просто и прозрачно, как нам бы хотелось. Многие продавцы предлагают виртуальные скидки, а некоторые пытаются даже продавать вам товар дороже обычной цены. Сегодня мы с вами не будем заглядывать так далеко, ведь в официальном магазине HUAWEI стартовал сезон больших скидок. 

Так, уже сегодня можно купить новый сверхмощный P40 со скидкой в 10 000 рублей. Отметим, что в условиях сильного падения рубля, это самая низкая официальная стоимость с начала продаж, поскольку на старте данная модель стоила 50 рублей (которая не менялась несмотря на колебания национальной валюты). В итоге купить новинку сегодня можно всего за 40 000. Давайте кратко посмотрим, что может привлечь рядового покупателя в новом HUAWEI P40.

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  • Процессор: HiSilicon Kirin 990, который остаётся одним из самых мощных чипов 2020 года
  • Экран: OLED-матрица размером 6.1 дюйма, способная удивить даже самых требовательных покупателей качественной картинкой, контрастом и яркостью
  • Камера: блок из четырёх объективов с двумя основными на 50 Мп и 3-кратным оптическим зумом
  • Также есть быстрая зарядка, NFC, поддержка 5G и десятки других популярных интерфейсов 
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ЛехаСектоид
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Тестируют драйвера они действительно хреново, но по крайней мере амд ещё ни разу не выкладывала кривые драйвера убивающие видеокарту, в отличии от конкурента
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Serb2000
16:34
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Gunnar
16:32
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Новая реальность рынка CPU конца 2020 - цены после выхода AMD 5000
Morph ☢
16:31
То что такой же "прирост остался" это не вина процессора.... когда вы это поймете уже ?????????????? Это вина софта! В данном случае игры !!! Если мерить производительность вычислений всё там выросло...
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Morph ☢
16:28
В двух словах AMD выпустили хорошие процесcоры, но их никто не купит в здравом уме =DDDD
8-ядерный Core i7 9700K уступил Ryzen 7 5800X всего 2 fps, оказавшись выгоднее на 12 000 – тесты SH
AggroShkolyar
16:25
Ну надо же! Через месяц аж на целых 3к подняли. Но на старте народ по 66к умудрялся брать. Че там, у ДНС озарение только спустя месяц пришло? Ну и как бы смотри, даже если смотреть сейчас, то наценка ...
Новая реальность рынка CPU конца 2020 - цены после выхода AMD 5000
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