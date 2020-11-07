Российская цена HUAWEI P40 упала на 10 000 рублей – мощный процессор, флагманская камера, NFC и 5G
Очень скоро всё прогрессивное человечество броситься скупать бесполезные гаджеты и тысячи других товаров в самый большой день шоппинга – 11.11. Традиционно, многие предпочитают китайскую площадку AliExpress, где количество предложений превышает все разумные и даже неразумные границы. Год од года китайцы заявляют о новых рекордах. Будет любопытно посмотреть, как пандемия и общее падение доходов отразятся на покупательской способности разных стран.
Если говорить за AliExpress, то можно констатировать, что там не всё так просто и прозрачно, как нам бы хотелось. Многие продавцы предлагают виртуальные скидки, а некоторые пытаются даже продавать вам товар дороже обычной цены. Сегодня мы с вами не будем заглядывать так далеко, ведь в официальном магазине HUAWEI стартовал сезон больших скидок.
Так, уже сегодня можно купить новый сверхмощный P40 со скидкой в 10 000 рублей. Отметим, что в условиях сильного падения рубля, это самая низкая официальная стоимость с начала продаж, поскольку на старте данная модель стоила 50 рублей (которая не менялась несмотря на колебания национальной валюты). В итоге купить новинку сегодня можно всего за 40 000. Давайте кратко посмотрим, что может привлечь рядового покупателя в новом HUAWEI P40.
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- Процессор: HiSilicon Kirin 990, который остаётся одним из самых мощных чипов 2020 года
- Экран: OLED-матрица размером 6.1 дюйма, способная удивить даже самых требовательных покупателей качественной картинкой, контрастом и яркостью
- Камера: блок из четырёх объективов с двумя основными на 50 Мп и 3-кратным оптическим зумом
- Также есть быстрая зарядка, NFC, поддержка 5G и десятки других популярных интерфейсов
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