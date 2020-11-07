Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Идеальных процессоров не существует, также как нельзя подобрать идеальное решение, не заплатив за него или слишком много, или не получив с трудом ползающую черепаху. Именно поэтому приходится искать компромисс. Удивительно, но каждый из нас видит этот самый компромисс немного иначе. К примеру, Core i5-10600K стоит дешевле Ryzen 5 5600Х, практически не уступая ему в играх, но он выполнен на новом сокете, а значит требует новую материнскую плату. Мало того, эта самая материнская плата будет недешёвой, ведь в ваших руках процессор с разблокированным множителем. Однако есть те, кто считает такой выбор оправданным.

реклама

Фанаты AMD рассуждают иначе. По их мнению, можно потратиться на более дорогой Ryzen 5 5600Х, сэкономив на материнской плате, ведь камень встанет даже на старенький В450 чипсет. Пока этого сделать нельзя, но экономные любители красной команды никуда не торопятся. Они подождут стабилизации поставок и первого снижения цен, которое совпадёт с выходом первого BIOS для чипсетов 400-й серии.

А вот здесь и начинается самое интересное, ведь ждать придётся не так долго. Пока производители материнских плат придумывают различные ограничения (например, вам придётся подтвердить наличие уникального идентификатора процессора Ryzen 5000-й серии перед разблокировкой BIOS), нашлись энтузиасты, которые уже модифицировали стандартную прошивку для работы с чипсетами 400-й серии.

анонсы и реклама RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

реклама

Мало того, ребята решили не останавливаться на достигнутом, внедрив поддержку и для устаревшей 300-й серии (B350, X370 и A320). Это выглядит фантастически, но теперь можно будет запустить новый камень даже на самой бюджетной материнской плате на чипсете А320. Судя по всему, некоторые фишки новых процессоров у вас работать не будут, но когда это останавливало фанатов AMD, которые точно воспользуются таким крутым предложением!