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Выход бюджетной GeForce RTX 3060 Ti подтверждён – дизайн и технические характеристики от Gigabyte

Изучаем внешний вид и технические характеристики видеокарты GeForce RTX 3060 Ti
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Согласно последним слухам, новая видеокарта GeForce RTX 3060 Ti окажется крайне выгодной покупкой. Фактически она получит производительность RTX 2080 Super по цене от 350 долларов. На самом деле точной стоимости мы не знаем, а вот первые изображения относительно недорогой геймерской модели уже можно рассмотреть.

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Перед нами карта производства Gigabyte. С виду это ничем не примечательный представитель NVIDIA, получивший компактную печатную плату и два простых 92 мм вентилятора, каждый из которых имеет по 11 лопастей. По сравнению со старшими моделями видеокарта кажется миниатюрной, а система охлаждения уж слишком простой. 

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Судя по всему, для питания будет использоваться восьмиконтактный разъём. На изображении также заметна небольшая зона с подсветкой, управляемая специальной технологией Gigabyte RGB Fusion. Что до технических характеристик, то они давно известны: 4864 ядер CUDA, тактовая частота до 1665 МГц, 16 терафлопс (в 2 раза меньше флагманских моделей) и 8 Гб видеопамяти, работающей на 256-битной шине. 

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Точной даты выхода нет. Предполагается, что она может появиться в продаже уже 2 декабря по цене 399 долларов, но это идёт в разрез с параллельными утечками, поэтому делать выводы на этот счёт пока рано. 

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