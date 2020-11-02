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Сегодня наши читатели могли ознакомиться с материалом о технических характеристиках и предварительной дате выхода видеокарты GeForce RTX 3060 Ti. Напомним, она поступит в продажу уже 17 ноября и будет уступать по производительности более мощной GeForce RTX 3070. Виной всему ядра CUDA, которых младшая версия получит на 1 000 меньше – 4 864 против 5 888. Кроме того, своё дело сыграют пониженные тактовые частоты – 1410 МГц против 1500 МГц, а также теоретическая производительность в 16 TFLOPS против 20 TFLOPS.

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Вся эта информация и без того была доступна, однако чуть позднее пришли любопытные подробности. Так, ранее предполагалось, что стоимость GeForce RTX 3060 Ti стартует с 400 долларов, не говоря о некоторых утечках, где прогнозы были на уровне 450 долларов. Благодаря уточнениям инсайдеров мы знаем, что цена на неё может оказаться куда ниже. Предполагается, что референсная модель от NVIDIA будет оценена в 349 долларов.

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На самом деле это далеко не конечный результат, а значит нет никаких подтверждений столь низкой стоимости. Вот только в источнике указано, что цена будет зависеть не от решения самой NVIDIA, а от того, насколько успешной окажется Radeon RX 6800, а также будут ли анонсированы младшие модели, а главное – сколько попросит AMD за видеокарты серии Radeon RX 6700.

Предполагается, что RX 6700 будет прямым конкурентом RTX 3060, а более мощная RX 6700 ХТ выйдет против RTX 3060 Ti. Что же, пока мы с вами, впрочем, как и руководство NVIDIA, не обладаем более подробными сведениями на этот счёт, поэтому нам придётся подождать, тем более что глава игрового подразделения красных уже намекал на будущие анонсы. Кстати, эксперты пока не определились с теоретической производительностью GeForce RTX 3060 Ti. Предполагается, что она будет не хуже RTX 2080, или даже RTX 2080 Super.