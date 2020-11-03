Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Первые видеокарты с поддержкой технологии трассировки лучей появились два года назад. Что удивительно, за это время игры, со столь продвинутой визуальной составляющей можно пересчитать по пальцам. Всё дело в проприетарном (закрытом) стандарте API от NVIDIA. Казалось бы, логика должна заставить позволить использовать технологию как можно большему количеству программистов, но ребята из NVIDIA на этот счёт имеют своё мнение. В итоге – купить видеокарту с лучами, и играть в игры с лучами – это две большие разницы. Мы здесь даже не упоминаем алгоритм DLSS 2.0, который при всех своих невероятных преимуществах можно встретить лишь в нескольких ААА-проектах.

реклама

Что же, ребята из AMD решили пойти другим путём. Так, все новые игры, основанные на Microsoft DXR или Vulkan Raytracing API, получат полную поддержку трассировки лучей на видеокартах Radeon RX 6000. На самом деле на данный момент таких игр немного, но эксперты уверены, что после этой информации многие разработчики захотят получить массовую трассировку лучей в реальном времени.

анонсы и реклама <b>RTX 3070 в продаже</b> 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде 3090 Gigabyte Aorus в Регарде Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

Это не значит, что NVIDIA потеряет позиции, просто появится ещё один стандарт. И здесь важно, что выберет покупатель, ведь всё зависит от того, какая технология окажется действительно проще как для самих разработчиков, так и для геймеров, которые должны будут обновить видеокарты на новое поколение.

реклама

Именно поэтому ждать прорыва в течение года не стоит. Если видеокарты Radeon RX 6000 будут продаваться хорошо, то в успехе нового стандарта сомневаться не приходится. Кстати, мы уже видели тесты, в которых демонстрировались возможности красных видеокарт в трассировке лучей. Нужно отметить, что они почти не уступают NVIDIA, пасуя при включённом DLSS 2.0, но у ребят из AMD есть собственное решение на этот счёт.