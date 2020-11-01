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Выясняем, что важнее для игрового компьютера – видеокарта или процессор – Core i5 vs Core i9 от SH

Зачем покупать процессор за 600 долларов, если камень за 300 долларов не уступает ему в играх?
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Сегодня мы предлагали нашим читателям изучить производительность процессоров Ryzen 3000-й серии в современных играх. В объектив попали самые популярные процессоры от Ryzen 5 3600 до Ryzen 9 3900X. Главная цель была понять, есть ли смысл покупать дорогой 12-ядерный камень, или достаточно будет и недорогих шести ядер. Результат оказался неожиданным, ведь после тестов стало очевидно, что для комфортной игры будет достаточно бюджетного камня. 

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Одновременно с этим у нас возник вопрос: а как обстоят дела на процессорах Intel? Может быть там имеет смысл купить дорогой 10-ядерный Core i9-10900К, получив максимальную производительность на годы вперёд? Итак, на помощь нам снова приходят ребята с Ютуб-канала TheSpyHood, протестировавшие процессоры от Core i5-10600К до Core i9-10900К. Отметим, что все участники была разогнаны до 5.2 ГГц, а в качестве видеокарты использовалась GeForce RTX 3080. Все тесты будут представлены в разрешении 2К.
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Ситуация такова: если два человека купят примерно одинаковые системы, но один из них возьмёт Core i5-10600К за 300 долларов, а второй Core i9-10900К за 600, то в популярных бенчмарках второй одержит полную победу. Он докажет, что и в одноядерных и многоядерных тестах его процессор лучший.  Мало того, в рендеринге 10-ядернику просто нет равных. А вот в реальных играх всё иначе. И в этом случае становится ясно, что в процессорах Intel важна тактовая частота. Если вам удастся на 6-ядерном камне получить стабильные 5.2 ГГц, то догнать 10-ядреник будет легко. 

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