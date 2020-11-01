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Очень скоро в продажу поступят новые процессоры Ryzen 5000-й серии, основанные на архитектуре Zen 3. Судя по всему, более продвинутый техпроцесс и архитектурные улучшения позволили им значительно поднять показатели IPC. Это в свою очередь отразилось на тактовых частотах и отличной работе в ориентированных на решение одноядерных задач программах. Настроение фанатам AMD основательно испортили цены, ведь новинки существенно превосходят своих предшественников не только по производительности, но и по цене.

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На самом деле мы с вами прекрасно понимаем с какой целью многие ждут выхода новых процессоров, ведь это отличная возможность взять Ryzen 3000-й серии со скидкой. Что же, логика вполне понятна, а значит текущее поколение ещё долго будет оставаться актуальным. В связи с этим ребята с Ютуб-канала TheSpyHood решили провести тестирование следующих процессоров: Ryzen 5 3600, Ryzen 7 3700X и Ryzen 9 3900X в штатном режиме и на максимальных тактовых частотах. Давайте взглянем, есть ли какая-то разница в играх от покупки более дорогого 12-ядерника, или можно ограничится бюджетным 6-ядерным процессором.

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Результаты крайне любопытные, ведь получается, что от процессора вообще ничего не зависит. Достаточно поставить бюджетный 6-ядерник Ryzen 5 3600 и хорошую видеокарту. В данном тесте использовалась флагманская GeForce RTX 3080, но и на мене недорогой карте будут примерно такие же результаты. Вполне возможно, что на Ryzen 5000-й серии всё будет несколько иначе, но пока именно так.

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Любителям искать подвох везде и всюду предлагаем ознакомиться с видео, там есть не только тесты в 1080р, но и в разрешении 2К, в котором результаты ненамного отличаются от представленных выше. Нет никаких сомнений, что в рабочих задачах 12-ядерный Ryzen 9 3900X с большим отрывом опережает 6-ядерный Ryzen 5 3600, но в данном случае мы говорим только об играх.