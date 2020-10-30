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После анонса новых видеокарт Radeon RX 6000-й серии, фанаты AMD находятся в приподнятом настроении. Они активизировались на форумах, уверенно заявляя о превосходстве красной команды над NVIDIA. На самом деле гордиться действительно есть чем, ведь Radeon RX 6900 ХТ действительно стала самой быстрой видеокартой на рынке. Мало того, в руках AMD находится аналог DLSS 2.0 – Super Resolution, позволяющий существенно ускорить количество кадров в популярных играх.

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Что же, сегодня нам придётся немного огорчить всех, кто ждал недорогих видеокарт от AMD. Как сообщает ряд технологических инсайдеров, первые поставки новых видеокарт окажутся недостаточным. Якобы, они будут больше, чем GeForce RTX 3080/3090, но все равно меньше, чем может проглотить рынок, а вернее, чем готовы купить геймеры перед Новогодними праздниками.

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Некоторые инсайдеры, знакомые с производственными процессами и поставками готовых чипов, уверяют, что удивлены тем, что продажи начнутся в ноябре, ведь массовое производство графических чипов Navi 21 начнётся не ранее декабря. Что любопытно, инсайдеры уверяют, что мощностей достаточно, но есть несколько ключевых нюансов. Давайте их перечислим: