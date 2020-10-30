Первые игровые тесты подтвердили преимущество Radeon RX 6900 XT и 6800 XT над GeForce RTX 3090/3080
Если вы хотите рассмотреть изображения новых видеокарт Radeon RX 6000-й серии, то мы рекомендуем вам заглянуть в нашу тему, также там можно получить доступ ко всем актуальным данным относительно всех анонсированных видеокарт. А сейчас давайте перейдём к отличным новостям, которых фанаты AMD ждали несколько лет.
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Вчера действительно произошло событие, которое по своей эпичности сродни прилёту инопланетян на Землю. Спустя множество неудачных попыток, AMD смогла обойти NVIDIA. И нам пока не так важно, что в трассировке лучей зелёные быстрее, ведь по абсолютной мощи впереди оказалась новая модель Radeon RX 6900 XT. Давайте посмотрим результаты просочившихся тестов. Они действительно впечатляют.
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Из шести тестов в четырёх полную победу одерживает Radeon RX 6900 XT. Мало того, в Doom Eternal разница между моделями не превышает четверть процента. Что касается Radeon RX 6800 XT, то она умудрилась одержать победу над GeForce RTX 3080 в пяти тестах, а однажды даже обошла GeForce RTX 3090.
Теперь осталось дождаться наличия и первых цен. Кстати, сегодня NVIDIA забросила на российский рынок большую партию новых видеокарт. Посмотреть доступные модели можно здесь.
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