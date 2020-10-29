Видеокарты GeForce RTX 3080/3090 вернулись на российский рынок – RTX 3070 за 60 000 рублей в наличии
Начало продаж видеокарт GeForce RTX 3080/3090 прошло незаметно. Всё было настолько плохо, что энтузиасты и миллионеры на пару с перекупщиками разобрали все доступные модели. NVIDIA утверждает, что проблема в высоком спросе, поскольку никто не ожидал, что геймеры отнесутся к новому поколению с таким интересом. Ну а кто-то до сих пор фанатично обвиняет во всём майнеров, которые якобы выносят сотни видеокарт прямо с завода.
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Сегодня стартовали продажи новой видеокарты GeForce RTX 3070. Стоит отметить, что по всем известным нам ссылкам на западных торговых площадках видеокарт уже нет. Некоторые ритейлеры, например, Newegg, уверяли, что приехало очень большое количество штук, но прездаказов столько, что они разойдутся за пару минут. Ситуация ещё не стабилизировалась, цены слишком высокие, но мы уже видим луч света. Но самое главное, что он появился в отечественной рознице.
Сегодня в продаже засветились десятки видеокарт. GeForce RTX 3080 продавалась за 80 тысяч рублей. Сразу после этого в магазины (1 и 2) хлынули любители флагманов и раскупили все доступные модели. Получше ситуация с GeForce RTX 3090, ведь она доступна до сих пор, правда цены немаленькие. Посмотреть их можно по ссылкам:
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Появилась и GeForce RTX 3070 (1 и 2). Цена на неё стартует с 60 000 рублей, что чуть ли не в два раза дешевле некоторых моделей GeForce RTX 2080 Ti, при равной производительности. Регард продаёт модели только в составе новых сборок, чтобы избежать попадания карт в руки перекупщиков.
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