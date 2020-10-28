Выясняем, что важнее для игр: много ядер или тактовая частота – Ryzen 3 3300X vs R5 2600 – Benchmark
В последние годы всё чаще звучат призывы переходить на 8-ядерные модели процессоров. Эксперты всех мастей уверяют нас, что 4 ядра давно отжили свой век, а старым 4-ядерным камням пора на пенсию. Кто-то золотой серединой называет 6-ядерные модели. Что же, сегодня мы проверим, так ли мертвы 4 ядра, или всё это сказки тех, кто в этом деле совершенно ничего не смыслит.
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В своём тестировании ребята с Ютуб-канала Benchmark свели два процессора: 4-ядерный Ryzen 3 3300X против 6-ядерного Ryzen 5 2600. Казалось бы, итог очевиден, ведь полноценные 6 ядер должны с лёгкостью разобраться с противником. Тем не менее на стороне 4-ядерника тактовая частота до 4.3 ГГц, в то время как 6-ядерный камень не вытягивает больше 3.9 ГГц. В качестве видеокарты использовалась флагманская GeForce RTX 3080. Это значит, что мы сможем взглянуть на максимально доступные показатели обоих претендентов, ведь их скрытый потенциал ничего не ограничивает.
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По итогам тестирования можно сделать несколько выводов: для игр действительно нужна более высокая тактовая частота, ведь 4 ядра обошли 6 ядер почти везде, лишь изредка идя нос к носу со старым 6-ядерным процессором. Также ясно, что оптимизация игр под многоядерные системы до сих пор находится на начальном уровне. Говорить о потенциале 12-ядерников не приходится, скорее всего он никогда не раскроется, а решать, кто же победит, будет архитектура и высокие тактовые частоты.
Отметим, что разницу в производительности будет сложно уловить на глаз. Особенно небольшим разрыв окажется, если вместо мощной видеокарты поставить модель до 200 долларов. Больше подробностей на видео ниже.
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