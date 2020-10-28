Наиболее полная информация о видеокартах AMD-Big Navi перед анонсом – названия, скорость и тесты
Уже сегодня состоится презентация видеокарт AMD нового поколения, получившего известность под кодовым названием Big Navi. До этого счастливого момента ещё долго, а узнать все подробности хочется здесь и сейчас. Давайте кратко рассмотрим всё, что известно на данный момент. Кратко, поскольку утечек очень много, что превратило бы наш небольшой материал в целую дипломную работу. Поэтому только главные факты, которые кажутся наиболее достоверными.
реклама
Прежде всего вам стоит заглянуть в табличку ниже. Именно там собраны все характеристики будущих видеокарт. Ясно, что тремя моделями дело не ограничится, но менее производительные графические чипы выйдут позднее. Radeon RX 6900 XT за флагмана. У нас есть утечка, где данная видеокарта с лёгкостью обходит GeForce RTX 3080 в бенчмарке Fire Strike Ultra. Тестам можно доверять в той или иной степени, но отрицать, что у красных есть настоящий монстр, глупо.
Radeon RX 6800 XT неоднократно засветилась в сети, поговаривают, что именно её показывала Лиза Су, и именно её результаты были на официальной презентации процессоров. Кто-то утверждает, что она будет наравне с RTX 3080, но получит ценник на пару сотен ниже, другие уверяют, что это прямой конкурент RTX 3070. Ясно одно, тактовые частоты Radeon RX 6800 XT впечатляют. Совсем недавно засветилась видеокарта ASUS, обладающая тактовой частотой GPU на уровне 2557 МГц.
реклама
реклама
В конце вы можете изучить график выше. Там несколько утечек собраны воедино. А также рассмотреть изображение с графическим чипом Radeon RX 6900 XT. О позиционировании и производительности Radeon RX 6800 пока ничего не известно.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила