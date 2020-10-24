Геймерский Core i7-9700K резко подешевел – лучший 8-ядерный процессор стоит всего 219 долларов
Невероятные скидки на лучшие игровые процессоры на планете
Новые процессор Ryzen от AMD наступают. Только сегодня мы видели показатели Ryzen 5 5600X, который с лёгкостью обходит 10-ядерный флагман Core i9-10900К в одноядерных тестах – там, где Intel традиционно опережала красных с большим отрывом. Ещё более внушительными будут старшие модели, которые получат 8 и 12 ядер, не говоря уже о 16-ядерном монстре Ryzen 9 5950К, производительность которого находится за пределами доступа даже самых дорогих серверных чипов Intel.
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Что же, это отличный повод распродать складские запасы. Сегодня в американской сети магазинов Micro Center большие скидки. Скажем откровенно, такого ещё не было никогда. Только посмотрите: Core i7-9700K можно получить всего за 219 долларов, а ведь перед нами настоящий игровой чемпион, тактовые частоты которого замерли в шаге от 5 ГГц и находятся на уровне 4.9 ГГц.
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Стоит отметить, что данный камень отлично разгоняется, а значит при неплохом охлаждении есть шанс получить гораздо выше 5 ГГц. Поскольку сеть американская, купить данный чип можно только находятся в США. Давайте назовём это тренировкой того, что случится на отечественном рынке с выходом новеньких камешков от AMD. Ну а если вам не терпится купить Core i7-9700K сегодня, то в Регарде он стоит 31 590 рублей. Здесь вам и быстрая доставка, и в Америку ехать не надо.
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