Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Рассылка новой прошивки MIUI 12 на смартфоны Xiaomi продолжается уже 5 месяцев. Несмотря на тщательное тестирование, обычные пользователи нашли сотни проблем, которые обнаружены почти во всех актуальных телефонах. Большая часть из них решается, другие пока имеют неизвестный статус и не рассматриваются производителем в качестве массовых проблем. В некоторых случаях китайская компания уверяет, что пользователи сами виноваты в произошедшем. Не будем вдаваться в эти сложности, отметив, что есть огромная нерешённая дыра, на которую никто не обращает внимания многие месяцы.

реклама

Пожалуй, как только первые смартфоны начали получать MIUI 12, пользователи тут же обратили внимание Xiaomi на резкий разряд батареи. Всё это время производитель игнорировал проблему. Точных данных по таким вопросам никто не предоставляет, но, по слухам, Xiaomi начала работу над устранением ошибок. В частности, инсайдеры полагают, что в следующей сборке ждать решения не стоит, а вот уже к концу года она будет полностью решена вместе с ежемесячными патчами безопасности.

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

В связи с этим администраторы форумов Xiaomi не советуют обновляться до MIUI 12 в ручном режиме. Если прошивка прилетела к вам по воздуху – решать вам. А вот скачивать глобальную версию на европейскую трубку, или российскую на оригинальную китайскую не стоит. Ошибка и без того приводит к повышенному разряду, а подобные действия только усилят негативный эффект. Один из модераторов сообщества Xiaomi заявил, что проблема так долго не решалась, поскольку требует больших ресурсов. Якобы, она находится слишком глубоко, и для её решения нужно заменить огромную часть кода.