AMD выпустит мощную видеокарту для добычи криптовалюты – аналог Radeon RX 5700 ХТ на чипе Navi 10
Майнеры получат недорогие видеокарты типа Radeon RX 5700 ХТ, а геймеры смогут купить новые Big Navi
На этой неделе в мире криптовалюты случилось сразу два события, важность каждого из которых сложно переоценить. Так, вначале PayPal объявил, что все платежи теперь могут приниматься в Биткойнах. Это взвыло взрывной рост цены цифровых активов. Одновременно с этим повысился спрос и на другие криптовалюты. Как оказалось, это далеко не все новости.
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Как стало известно, AMD решила сделать майнерам настоящий подарок. Всё дело в том, что видеокарты Radeon RX 5700 и Radeon RX 5700 ХТ раскупают шахтёры. Цены на них давно стали неинтересны для обычных геймеров. Понимая, что на этом можно заработать, AMD планирует выпустить новую серию видеокарт на уже существующем графическом чипе Navi 10 (на этом чипе создана серия Radeon RX 5700), которая будет специально предназначена майнерам.
Точные сроки и характеристики неизвестны. Вполне возможно, что это делается для того, чтобы защитить продажи нового поколения Big Navi от внимания шахтёров. Для снижения стоимости майнерские карты не получат поддержку технологий Display Core Next (DCN) и Video Core Next (VCN). Информация о новой видеокарте появилась в драйверах Linux. Предположительно, графический чип выйдет в 2021 году и сможет покрыть дефицит решений для шахтёров на рынке.
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