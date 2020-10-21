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Многие из наших читателей не обременяют себя знанием поколений тех или иных процессоров. С одной стороны, такое поведение вполне логично, поскольку каждый должен заниматься своим делом, а значит обычному пользователю и не нужно знать подробности архитектуры и сроки выхода ключевых чипов Intel и AMD. Но с другой – это ведёт к тому, что многие просто забывают настоящих героев прошлых лет. Сегодня вспомним об одном из них.

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В 2014 году в продажу поступил 4-ядерный Core i7-4790K. Он имел штатную тактовую частоту 4 ГГц и мог разгоняться в режиме буста до 4.4 ГГц. Вот только многие покупатели не ограничивались столь скромным потенциалом, ведь даже у неопытных оверклокеров он легко разгонялся до 4.7 ГГц. Словом, уже тогда энтузиасты с хорошими материнскими платами и достойным охлаждением могли себя порадовать стабильными 5 ГГц. В этом году вышел новый 8-ядерный Core i7-10700K. Он способен разгоняться до 5.1 ГГц.

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Кажется, что он должен обходить старичка чуть ли не в два раза по производительности. Что же, давайте убедимся, так ли это, а помогут нам ребята с ютуб-канала Benchmark. Единственному ограничению, которому подвергся Core i7-10700K, стала фиксация всех его восьми ядер на тактовой частоте 4.7 ГГц, на такой же частоте работали четыре ядра Core i7-4790K. В качестве видеокарты использовалась GeForce RTX 3080. Давайте перейдём к результатам.

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Есть ли разница между двумя процессорами? Несомненно, вот только она не превышает 15%, что просто несерьёзно, если учитывать разницу в 6 лет. Отвечая на вопрос, стоит ли покупать 4-ядерного старичка, мы хотим однозначно ответить, что не стоит. Он морально и физически устарел. Вот только тем, кто до сих пор сидит на подобном железе, можно спокойно дождаться выхода процессоров на новой памяти DDR 5. надумали делать апгрейд мощного флагмана шестилетней давности – купите лучше хорошую видеокарту.



