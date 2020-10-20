Xiaomi подтвердила наличие критических ошибок в прошивке MIUI 12 для десятков актуальных смартфонов
Критические ошибки найдены в смартфонах: Mi 9T, Mi 9, Mi 9T Pro, Redmi Note 8 Pro, Poco F1 и других
Главная проблема, с которой сталкиваются создатели прошивок – это постоянные ошибки. Давно известно, что вычистить код до идеального состояния почти нереально. Но это не значит, что пытаться не стоит. Сотни программистов работают над улучшением первых тестовых сборок. После этого они попадают в руки небольшой группе энтузиастов, и только потом становятся доступны бета-тестерам. Процесс крайне длительный, мало того, часто он не приносит ощутимых результатов.
реклама
Сегодня Xiaomi в очередной раз сообщила о списке критических ошибок в своих актуальных смартфонах. Скажем так, проблем настолько много, что перечислить их все в рамках одного материала просто нереально. Если у вас есть вопросы, переходите по ссылке. Там всё подробно расписано. Что важно, как только китайский производитель залатывает вчерашнюю дыру, появляется две новые.
Из последних: новая тестовая прошивка для Redmi Note 7 приводит к исчезновению надписей на экране блокировки, что делает невозможным разблокировку смартфона. На Redmi 9A возникает непонятный шум при выключении экрана. На Poco F2 Pro постоянно отваливается Wi-Fi.
Список далеко не полный, ведь там все популярные аппараты: Mi 9T, Mi 9, Mi 9T Pro, Redmi Note 8 Pro, Poco F1 и другие.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила