Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Главная проблема, с которой сталкиваются создатели прошивок – это постоянные ошибки. Давно известно, что вычистить код до идеального состояния почти нереально. Но это не значит, что пытаться не стоит. Сотни программистов работают над улучшением первых тестовых сборок. После этого они попадают в руки небольшой группе энтузиастов, и только потом становятся доступны бета-тестерам. Процесс крайне длительный, мало того, часто он не приносит ощутимых результатов.

реклама

Сегодня Xiaomi в очередной раз сообщила о списке критических ошибок в своих актуальных смартфонах. Скажем так, проблем настолько много, что перечислить их все в рамках одного материала просто нереально. Если у вас есть вопросы, переходите по ссылке. Там всё подробно расписано. Что важно, как только китайский производитель залатывает вчерашнюю дыру, появляется две новые.

анонсы и реклама RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Из последних: новая тестовая прошивка для Redmi Note 7 приводит к исчезновению надписей на экране блокировки, что делает невозможным разблокировку смартфона. На Redmi 9A возникает непонятный шум при выключении экрана. На Poco F2 Pro постоянно отваливается Wi-Fi.

Список далеко не полный, ведь там все популярные аппараты: Mi 9T, Mi 9, Mi 9T Pro, Redmi Note 8 Pro, Poco F1 и другие.