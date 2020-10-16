Первые тесты 16-ядерного Ryzen 9 5950X побили все рекорды в одноядерных и многоядерных бенчмарках
Во время презентации новых процессоров Ryzen 5000-й серии мы видели невероятные результаты 12-ядерного Ryzen 9 5900X, который продемонстрировал действительно выдающиеся показатели. Судя по всему, AMD удалось не только сравняться с Intel по показателю одноядерности, но и значительно оторваться от своего конкурента. Предположительно, это позволит получить преимущество в играх, а также задачах, требующих высокую мощность именно одного ядра.
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На тот момент высказывались мысли, что 16-ядерный Ryzen 9 5950X будет либо на уровне младшей модели, либо немного медленнее. Всё дело в том, что никто не предполагал, что в рамках одного поколения можно сделать такой скачок. Как оказалось, можно. Сегодня у нас есть тесты самого быстрого красного камешка в GeekBench. Первое, что нужно знать: у нас появился новый лидер. Ведь достичь 2 000 единиц в тесте удавалось только сильно разогнанным процессором, например, Core i7-9700KF.
Если сравнивать даже с игровым Ryzen 7 3700X, то прирост составит невероятные 300 баллов, которые обычно достигаются путём долгих эволюционных улучшений на протяжение трёх-пяти лет. Не подкачали о многоядерные тесты. Здесь снова рекорд, который позволит AMD окончательно поставить точку в противостоянии с Intel по этому показателю, ведь разница с текущими синими флагманами колоссальна.
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Отметим, что это не окончательные тесты, поскольку тактовая частота была далеко не максимальной. Вполне возможно, что в реальности нам стоит ждать ещё большее впечатляющий рост производительности.
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