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Сегодня мы с вами окончательно определились с тем, будут ли производители материнских плат на чипсетах В450 и Х470 поддерживать новые процессоры AMD на архитектуре Zen 3. На самом деле эта информация витала в воздухе давно, просто некоторые инсайдеры, как это часто бывает, всполошили миллионы геймеров, поставив под сомнение прописные истины. Вывод один, все, у кого материнская плата основана на чипсетах серии 400, получат доступ к новым процессорам. Если у них на это хватит денег.

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Сегодня появилась информация о европейских ценах на новинки. Скажем откровенно, они оказались невысокими и почти соответствуют американским. Хотим уточнить заранее, что это рекомендованные цены, в то время как реальные будут гораздо выше, а значит первые счастливчики должны будут хорошенько потратиться, прежде чем стать обладателями самых быстрых игровых чипов на планете. Давайте посмотрим вниз на табличку, а после сделаем некоторые выводы.

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Самая большая разница между американской и европейской ценой наблюдается у Ryzen 9 5950X. Камень стоит 819 евро против 799 долларов в США. Почему вдруг он подорожал, никто не сообщает. Особенно это странно, ведь евро ещё и дороже доллара. Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X получили соответствующие американской валюте цены, а вот Ryzen 5 5600X слегка подорожал на 10 евро.

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Что же, самое интересное начнётся в первые дни продаж. Сможет ли AMD обеспечить достаточное количество чипов по всему миру, или их доступность снова окажется минимальной, знает только Лиза Су, но она на этот счёт хранит молчание.