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Уже несколько месяцев у владельцев материнских плат на чипсетах В450 и Х470 сдают нервы. Ребята никак не могут понять, выпустит ли AMD для них специальный микрокод AGESA или мечта получить более мощный процессор Ryzen 5000-й серии так и останется мечтой. На самом деле понять владельцев подобных решений можно, ведь это позволит при минимальных тратах существенно повысить производительность компьютера. Вот только постоянные слухи, каждый из которых противоречит предыдущему, изрядно сказываются на их и без того расшатанных нервах.

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Последним ударом была информация о том, что одна из дорогих материнок Crosshair VII HERO от ASUS, основанная на чипсете X470, окажется несовместима с мегамощным 12-ядеником Ryzen 9 5900X. Неизвестно, сколько таких материнских плат на руках у наших читателей, но они явно есть, ведь это оверклокерская мать. А где ещё можно встретить настоящего оверклокера, если не на портале overclockers.ru?

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Спустя какое-то время последовали комментарии от производителя. Так, ASUS твёрдо заявила, что ничего подобного не планируется. Мало того, уже в ноябре она получит AGESA от AMD и начнёт готовить бета-версии BIOS. Скачать их можно будет уже в январе, но точных сроков нет, поскольку есть слишком много переменных, которые следует учесть. В первую очередь необходимо добиться полной стабильности и поддержки всех технологий, над чем программисты ASUS будут работать несколько месяцев.

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Мало того, ASUS ещё раз подтвердила, что все материнские платы на базе чипсетов 400-й серии получат прошивку с поддержкой процессоров Ryzen 5000-й серии. Увы, случится это не так быстро, как нам бы хотелось.