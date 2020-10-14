На Aliexpress появился бюджетный компьютер на несуществующем 8-ядерном процессоре AMD-A9-9820 за 185 долларов
Одна из наиболее излюбленных тем для наших читателей – обсуждение актуальности покупки на китайских площадках бывших в употреблении Intel Xeon, которые, по некоторым сведениям, не оставляют шансов даже самым продвинутым процессорам AMD Ryzen. В данном материале мы не будем с ними спороть, вместо чего расскажем об ещё одном китайском чуде, которое обладает просто отличным соотношением между ценой и производительностью.
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Речь идёт о материнской плате, основанной на 8-ядерном чипе AMD A9-9820. Мы не будем уж слишком вдаваться в дебри технологических джунглей, отметим лишь, что перед нами так и не вышедшая линейка APU седьмого поколения A-Series. Она была основана на ядре Excavator и включала графику Radeon R7, на место которой в будущем пришла знаменитая Vega. Собственно говоря, у данной платы нет ничего интересного кроме того, что её производительность находится на уровне игровой приставки Xbox One, с ценой всего 125 долларов.
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Мало того, предприимчивые китайцы уже предлагают купить полноценный компьютер. Кроме платы он включает 8 Гб ОЗУ и неизвестный твердотельный накопитель на 120 Гб. Так вот, за 185 долларов в комплекте идёт корпус и блок питания. При этом производитель заявляет, что он отлично подойдёт для тех, кто играет в онлайн-шутеры, а также для начинающих киберспортсменов.
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