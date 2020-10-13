Геймерский 8-ядерный Ryzen 7 3800X рекордно дешевеет – стоимость сверхмощного процессора опустилась на 59 долларов
Когда дело доходит до выбора процессора, многие пользователи отдают предпочтение бренду, которому они доверяют. Это значит, что владельцы Intel будут стремиться оправдать покупку дорогой материнской платы и горячего чипа несмотря на то, что по соотношению цены и производительности комплект уступает конкурентам из AMD. Возможно, со временем ситуацию удастся переломить, но на это уйдут годы, пока же мы наблюдаем медленный прирост рыночной доли AMD и её потерю со стороны Intel.
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Между тем бывают ситуации, когда даже оголтелые фанаты делают совершенно не тот выбор, который планировали. Чаще всего это происходит благодаря скидкам, которые заставляют задуматься о покупке того или иного камня несмотря на предыдущий опыт и советы знакомых. 8-ядерный Ryzen 7 3800X уступает своему конкуренту в лице Core i7-10700К в игровых дисциплинах, но по такой цене, какая у него есть сейчас, он стал бескомпромиссным выбором для думающих покупателей.
Прямо сейчас новый Ryzen 7 3800X можно взять на Amazon за 340 долларов, что стало одной из самых низких цен с начала продаж и может конкурировать только с редкими случаями, когда AMD и партнёры проводили какие-то акции. Итоговая цена процессора опустилась на 59 долларов, что позволяет отлично сэкономить. Нам с вами такие скидки пока не светят, но это не значит, что о них не стоит говорить, ведь с приходом следующего поколения Ryzen 5000 текущее должно подешеветь и у нас.
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Кстати, в Регарде данный чип продаётся по цене 32 тысячи рублей. Нельзя сказать, что это дёшево. В любом случае с американского магазина придётся заплатить за доставку, растаможку, что даст почти такую же цену.
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