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Геймерский 8-ядерный Ryzen 7 3800X рекордно дешевеет – стоимость сверхмощного процессора опустилась на 59 долларов

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Когда дело доходит до выбора процессора, многие пользователи отдают предпочтение бренду, которому они доверяют. Это значит, что владельцы Intel будут стремиться оправдать покупку дорогой материнской платы и горячего чипа несмотря на то, что по соотношению цены и производительности комплект уступает конкурентам из AMD. Возможно, со временем ситуацию удастся переломить, но на это уйдут годы, пока же мы наблюдаем медленный прирост рыночной доли AMD и её потерю со стороны Intel.

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Между тем бывают ситуации, когда даже оголтелые фанаты делают совершенно не тот выбор, который планировали. Чаще всего это происходит благодаря скидкам, которые заставляют задуматься о покупке того или иного камня несмотря на предыдущий опыт и советы знакомых. 8-ядерный Ryzen 7 3800X уступает своему конкуренту в лице Core i7-10700К в игровых дисциплинах, но по такой цене, какая у него есть сейчас, он стал бескомпромиссным выбором для думающих покупателей. 

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Прямо сейчас новый Ryzen 7 3800X можно взять на Amazon за 340 долларов, что стало одной из самых низких цен с начала продаж и может конкурировать только с редкими случаями, когда AMD и партнёры проводили какие-то акции. Итоговая цена процессора опустилась на 59 долларов, что позволяет отлично сэкономить. Нам с вами такие скидки пока не светят, но это не значит, что о них не стоит говорить, ведь с приходом следующего поколения Ryzen 5000 текущее должно подешеветь и у нас.

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Кстати, в Регарде данный чип продаётся по цене 32 тысячи рублей. Нельзя сказать, что это дёшево. В любом случае с американского магазина придётся заплатить за доставку, растаможку, что даст почти такую же цену. 

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Freeman00
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Какой ни будь ой5 за 250уе на рокетлейк в играх обнулит полностью весь бренд Райзен как таковой.
Геймерский 8-ядерный Ryzen 7 3800X рекордно дешевеет – стоимость сверхмощного процессора опустилась на 59 долларов
Мегавольт
21:50
Б.у. карты только с гарантией.Кто хочет поиграть в рулетку ради бога. Сам продаю с гарантией в оконцовке, чтоб клиент не сильно напрягался. Как человек держащий паяльную станцию в руках, скажу прогрев...
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