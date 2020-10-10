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Согласно последним слухам, Xiaomi планирует выпустить крайне любопытную модель в линейке Redmi Note со 108 Мп камерой. Что до цены, то пока есть лишь предположения, однако, скорее всего, новинка окажется дороже привычных нам аппаратов с приставкой «Pro». Что же, пока китайцы соревнуются в мегапикселях, самое время обзавестись надёжным телефоном, который не ставит ценовых рекордов, предлагая всё и сразу по очень приятной стоимости.

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Речь идёт о Redmi Note 8 Pro, который в последнее время отличился тем, что неплохо сбросил цену как на китайских торговых площадках, так и у российских продавцов. Так, в официальном Mi Global Store на Aliexpress телефон опустился до 15 тысяч рублей за версию 6/64 Гб и до 16 000 за версию с удвоенным количеством физической памяти – 6/128 Гб. Полная скидка составляет 22%, что выглядит просто отлично на фоне постоянного снижения курса рубля.

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Что до российских продавцов, то в Регарде версия 6/128 обойдётся дороже 19 тысяч рубелей, что компенсируется растаможкой, за которую обязательно придётся платить. Кроме того, здесь вам предложат официальную гарантию, ценность которой можно почувствовать только тогда, когда вами придётся отправлять смартфон в Китай, ожидая его возвращения пару месяцев. Также ваш заказ по России будет доставлен гораздо быстрее, чем из Поднебесной. Давайте кратко пройдёмся по самым интересным характеристикам Redmi Note 8 Pro.

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Чаще всего покупателей интересует 64 Мп камера, которая позволяет получать очень неплохие снимки. В качестве фронталки здесь сносный 20 Мп модуль. Выбирая смартфон стоит обратить на процессор. Здесь он представлен мегамощным Helio G90T, который обеспечит вам высокий уровень графики во всех играх. Без качественного дисплея никуда, здесь это 6.53-дюймовая IPS-матрица. Аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой. Есть NFC и вообще всё, что только может быть в современном телефоне.