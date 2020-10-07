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Время от времени в сети появляется информация о том, какие смартфоны Xiaomi получили новую прошивку MIUI 12. Подобные материалы вызывают повышенный интерес, ведь многие из наших читателей ждут выхода новых обновлений. Однако, чаще всего подобные сведения ограничиваются двадцатью наиболее популярными моделями, поскольку производитель не спешит выпускать глобалку на другие телефоны. Это значит, что миллионы людей не знают, получит ли их аппарат MIUI 12, или останется работать на предыдущей версии прошивки.

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Что же сегодня у нас целая гора информации. Ниже вы найдёте названия смартфонов и сроки выхода в том или ином регионе. По большей части это Китай и Индия, но есть и глобальные версии, а также для пользователей из России. Для понимая того, что ваш смартфон попал в число тех, которые получат MIUI 12, достаточно найти его в списке. Это неофициальная информация, поскольку производитель старается говорить на эту тему как можно меньше, но инсайдеры не дремлют, а значит все находящиеся ниже аппараты действительно получат новую прошивку.

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Отметим, что список давно не пополнялся новыми телефонами. Это значит, что перечень финальный и больше не будет корректироваться. Всего в нём 67 наименований. Здесь стоит учитывать клоны и региональные модели, но мы всё же будем указывать цифру, рекомендованную инсайдером. Для определения сроков выхода прошивки нужно смотреть на то, есть ли она в Китае или Индии. Если есть, то российская версия ожидается до конца ноября. Может быть и раньше, но это исключение, ведь в последнее время Xiaomi сосредоточилась на завершении выпуска стабильных китайских билдов.

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Если прошивки нет нигде, то вам стоит запастись изрядным количеством терпения, ведь вначале мы увидим китайскую версию, после этого индийскую, глобальную, а потом российскую. Хорошо, если это случится к концу года, ведь недорогие аппараты последней волны могут получить прошивку и в 2021 году.