HUAWEI P30 Pro резко подешевел – игровой процессор, NFC, быстрая зарядка 40 Вт, отличная камера и качественный OLED-дисплей по самой низкой цене этой осени
Если вы ждёте новый HUAWEI Mate 40 Pro, то у нас есть несколько настораживающих новостей. Первая: до сих пор нет точной даты анонса. Вторая: инсайдеры сообщают, что количество выпущенных экземпляров будет очень сильно ограничено. Что любопытно, это последний флагман китайской компании, ведь дальнейшая разработка процессоров собственного производства – Kirin не ведётся. Это также означает, что в начале 2021 года ожидать серию Р50 не стоит.
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Что же, если вы планировали купить флагман от HUAWEI, то отличным решением может стать модель P30 Pro. Первое преимущество: все владельцы данного аппарата получат новую прошивку EMUI 11 на ОС Android 11. Это очень важно, поскольку принесёт новые функции и дополнительную оптимизацию, увеличение энергоэффективности, плавности и повышенную безопасность ваших данных. Второе: Google-сервисы. Все новые смартфоны HUAWEI лишены к ним доступа, в то время как данный аппарат позволяет получать лучшее от двух миров. Ну и цена, ведь в последне время он скинул больше 30% своей первоначальной стоимости.
В условиях падения курса рубля наблюдается дополнительное повышение цены на смартфоны. А вот HUAWEI Mate 40 Pro дешевеет. Если ещё год назад он продавался за 70 тысяч рублей, то сегодня его можно взять за 50 тысяч. Это на 13 тысяч дешевле его недавней цены и на 20 тысяч ниже официальной стоимости в момент старта продаж. Но это на китайском Aliexpress, а вот в российском Ситилинк данную модель можно взять ровно за те же 50 тысяч, что позволяет получить свой телефон здесь и сейчас без лишних проволочек с официальной гарантией.
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Характеристики:
- Флагманский процессор Kirin 980, отлично справляющийся с любыми играми и другими задачами
- OLED-дисплей размером 6.47 дюймов, который обходит по качеству все модели на обычном IPS
- 40 Мп камера с 5-кратным оптическим зумом, отличающаяся высоким качеством съёмки
- Дополнительно: NFC, быстрая зарядка, 8/256 Гб памяти, защита от воды и многие другие полезные функции.
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