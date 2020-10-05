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Первый сезон сериала Ведьмак стал настоящим хитом. Миллионам зрителям так понравилась адаптация оригинальных книг Анджея Сапковского, что за несколько дней они смели все доступные копии по всей Америке и Европе. Что и говорить, ведь польский писатель за мгновение поравнялся с титанами мирового фентези. Отлично себя чувствуют и ребята из CD Projekt Red, ведь продажи игры Ведьмак 3 не только вернулись к рекордам 2015 года, но и продемонстрировали небывалый рост.

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Сериал производства Netflix понравился как тем, кто играл в игру, так и новичкам, познакомившимся с суровым Геральтом впервые. Генри Кавилл не подкачал, он отлично вписался в роль. Разочарование вызывает актриса, которую взяли на роль Трисс, но нашего с вами мнения никто не спрашивает. На дворе вторая волна коронавируса. Между тем съёмки второго сезона сериала Ведьмак идут полным ходом. На волне успеха Netflix выложила краткий синопсис.

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После эпичной битвы при Соддене Геральт решил, что Йеннифэр погибла и уводит принцессу Цириллу в единственное место, где он может её защитить – в крепость Каэр Морхен. В синопсисе есть намёки на таинственную силу, но нам с вами всё ясно и так, ведь мы прошли игру несколько раз, перечитали все книги и прекрасно знаем, что там кроется внутри Цири. В любом случае нас ждёт легендарная крепость, ждут новые герои. Нас познакомят с другими ведьмаками, а об остальном мы узнаем уже в 2021 году, когда состоится премьера нового сезона.