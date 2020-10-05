Первые подробности о сюжете второго сезона сериала Ведьмак – легендарная крепость Каэр Морхен, новые герои и растущая мощь Цири
Первый сезон сериала Ведьмак стал настоящим хитом. Миллионам зрителям так понравилась адаптация оригинальных книг Анджея Сапковского, что за несколько дней они смели все доступные копии по всей Америке и Европе. Что и говорить, ведь польский писатель за мгновение поравнялся с титанами мирового фентези. Отлично себя чувствуют и ребята из CD Projekt Red, ведь продажи игры Ведьмак 3 не только вернулись к рекордам 2015 года, но и продемонстрировали небывалый рост.
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Сериал производства Netflix понравился как тем, кто играл в игру, так и новичкам, познакомившимся с суровым Геральтом впервые. Генри Кавилл не подкачал, он отлично вписался в роль. Разочарование вызывает актриса, которую взяли на роль Трисс, но нашего с вами мнения никто не спрашивает. На дворе вторая волна коронавируса. Между тем съёмки второго сезона сериала Ведьмак идут полным ходом. На волне успеха Netflix выложила краткий синопсис.
После эпичной битвы при Соддене Геральт решил, что Йеннифэр погибла и уводит принцессу Цириллу в единственное место, где он может её защитить – в крепость Каэр Морхен. В синопсисе есть намёки на таинственную силу, но нам с вами всё ясно и так, ведь мы прошли игру несколько раз, перечитали все книги и прекрасно знаем, что там кроется внутри Цири. В любом случае нас ждёт легендарная крепость, ждут новые герои. Нас познакомят с другими ведьмаками, а об остальном мы узнаем уже в 2021 году, когда состоится премьера нового сезона.
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