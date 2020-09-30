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Xiaomi сообщила о выходе стабильной прошивки MIUI 12 на 56 актуальных смартфонов – полный список и сроки начала рассылки в России

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С завтрашнего дня Xiaomi временно останавливает рассылку и выпуск новых прошивок для китайского и глобального регионов. Есть надежда, что российская версия продолжит выходить, но мы даже не знаем, есть ли в ближайших планах компании российская прошивка хотя бы для одного смартфона. Это значит, что нас ждёт полумесячный перерыв, после которого активность будет восстановлена. 

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Давайте рассмотрим, что на данный момент Xiaomi успела сделать. Согласно инсайдерским утечкам, в планах у компании обновление до MIUI 12 - 66 смартфонов. Если внимательно изучить уже выпущенные прошивки, то становится очевидно, что большая часть работы сделана. А именно: 56 телефонов уже получили ту или иную версию обновления. Что важно, это не только флагманы и дорогие аппараты 2020 года, но и такие телефоны, как: Mi 8 Lite, Redmi Note 7, Redmi Note 8, Redmi Note 9 и даже Redmi Note 5. Все они в своё время отлично продавались, находясь на руках у большого количества пользователей. 

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По большей части задержки связаны со смартфонами серии Redmi, считающейся наиболее бюджетной. Пока ничего не известно ни о Redmi 6 и 6А, ни о Redmi 7 и 7А, а также о Redmi 8 и 8А Pro и других недорогих аппаратах. Это значит, что ждать выхода прошивок для указанных выше линеек до ноября не стоит. Да и случится это исключительно для китайского региона, а о выходе глобалок до Нового года можно забыть.

Давайте рассмотрим условные сокращения, которые можно встретить в таблице:

  • Released – прошивка выпущена
  • Coming soon – может выйти в течение месяца
  • N/A – нет информации о планах выпуска в ближайшее время
  • Expected in August – смартфоны второй волны, которые так и не получили обновления, могут рассчитывать на его выход в октябре
  • Expected in a few weeks – прошивка выйдет через несколько недель

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Если обновление выпущено только в Китае, то вначале оно должно поступить в глобальном варианте и только потом региональном. Это занимает от двух недель до месяца. Если есть глобальная версия, то сроки уменьшаются, но в связи с остановкой рассылки ждать выхода российских версий до конца октября не стоит. 

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Leshiy2371
10:34
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10:32
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Чебуратор Иванов
10:31
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MSI подготовит свои материнские платы к выходу процессоров AMD Vermeer к концу октября
Bratken
10:30
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