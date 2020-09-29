Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Продажа видеокарт NVIDIA нового поколения уже стартовала. И пусть пока в магазинах наблюдается их дефицит, решение, позволяющее решить проблемы с зависаниями, уже найдено. Почитать об этом можно в нашем материале, где усилиями ребят из Wccftech производится нехитрая процедура снижения тактовых частот, что в итоге позволяет забыть обо всех невзгодах. Что же, пока немногочисленные владельцы GeForce RTX 3080 пошли модернизировать свои видеокарты, мы с вами рассмотрим снижение цен на видеокарты предыдущего поколения.

реклама

Прежде всего отметим, что мы с вами живём в реальном мире, где торговые сети корректируют свои цены исходя из курса рубля. К огромному сожалению этот самый курс падает. Нам бы всем хотелось, чтобы он снова вернулся к росту, но пока об этом можно только мечтать. Тем не менее видеокарты NVIDIA предыдущего поколения действительно дешевеют. По больше части заметить это можно в долларах, но и рублёвые цены не стоят на месте.

анонсы и реклама 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Итак, модель GeForce RTX 2060 от EVGA стоит чуть менее 28 тысяч рублей. По курсу это выходит ровно 350 долларов, что примерно на 50 долларов дешевле, чем такая карта стоила ещё пару месяцев назад. Это добротная модель, имеющая тактовую частоту 1755 МГц и 6 Гб памяти, работающей на 192-битной шине. Данная видеокарта продаётся в Регарде.

реклама

А теперь рассмотрим GeForce RTX 2060 от GIGABYTE в Ситилинке. Она мало чем отличается от представленной выше модели, имея всё те же 1755 МГц и схожие параметры. Обе видеокарты способны обеспечить вам отличную картинку в разрешении 1080р, где они справятся с любыми играми на самых максимальных настройках графики. Данная модель стоит 27 тысяч рублей. Обе карты получили 36 месяцев полноценной гарантии.