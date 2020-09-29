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Последний год прошёл в ожиданиях новых видеокарт NVIDIA. Слухи прочили двукратный прирост производительности, а утечки вещали о сверхмощном поколении, способном совершить колоссальный рывок. Сказать, что новая GeForce RTX 3080 вышла медленной, нельзя, ведь она на 30% быстрее GeForce RTX 2080 Ti при гораздо меньшей стоимости. Пока мы не видели недорогих видеокарт нового поколения, ведь на старте все хотят заработать как можно больше на ажиотажном спросе. На самом деле мы вообще не увидели видеокарт, ведь их уже 10 дней нет в продаже.

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Как оказалось, виной всему драйверы и некачественные конденсаторы. NVIDIA и партнёры не афишируют свои действия, но становится ясно, что продажи заморожены, а изготовленные видеокарты моту быть отозваны. Когда они поступят в продажу, неясно, но ведь есть те, кто уже купил себе желанную карточку, став тем счастливчиком, которому удалось отхватить новую видеокарту. Что же, специально для вас создана инструкция, которая позволит вам стабилизировать систему.

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Не относитесь к вопросу наплевательски, всё дело в том, что проблемы с вылетами и некачественными конденсаторами могут существенно сократить срок жизни вашей карты. Итак, полный материал находится здесь. Суть сводится к понижению напряжения с тактовых частот, что в итоге не только приводит к решению всех проблем, но и позволяет получить тихую и энергоэффективную систему. Так, в ходе всех манипуляций экспертам удалось при помощи программы MSI Afterburner снизить потребление энергии на 35%. Казалось бы, это должно оказать катастрофическое влияние на производительность.

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Отнюдь, разница находится на уровне погрешности и будет видна только на очень мощном процессоре. Убедиться в этом можно на видео выше. Что до GeForce RTX 2080 Ti, то модернизированная GeForce RTX 3080 обходит её на 27%. С одной стороны – подобные манипуляции выглядят странно, ведь вы заплатили за полноценную карту свои деньги, но с другой – другого выхода из сложившейся ситуации пока нет.