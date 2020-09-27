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Осень в самом разгаре. Во многих регионах ещё тепло, хотя даже на юге холода уже начали заглядывать в наши дома. В такую погоду лучше всего сидеть дома и играть на компьютере. Отлично, если у вас современный быстрый процессор, но что делать, если он медленный и жутко устаревший? В этой ситуации стоит обратиться к экспертам, которые проводят сотни тестов, выявляя наиболее оптимальные камни в своей ценовой категории. Именно этим и занимаются ребята Pcgamer, дадим им слово.

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Лучший игровой процессор: Intel Core i7 10700K. 8 ядер, 16 потоков и тактовая частота выше 5 ГГц в режиме буста – всё это позволяет вам забыть о подвисаниях и просадках, ведь кроме всего прочего данный чип отлично разгоняется.

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Лучший выбор для игр и рабочих задач: AMD Ryzen 9 3900X. В играх он уступает конкурентам из синего лагеря, но в разы превосходит их по части рабочих задач, позволяя получить крайне эффективную и современную сборку, которая обеспечит отличную производительность на всех направлениях.

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Лучший выбор по лучшей цене: AMD Ryzen 7 3700X. Главным преимуществом данного процессора является его цена, ведь он дешевле большинства флагманов, обеспечивая приемлемую производительность, которая зачастую выше ваших ожиданий. Здесь многое зависит от тактовой частоты, ведь здесь она не поднимается выше 4.4 ГГц.

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Бюджетный вариант от синей команды: Intel Core i5 9400F. Отличное решение, если вам нужен современный игровой процессор, после покупки которого у вас останется ещё деньги на такси до дома. В последнее время он сильно подешевел, что обеспечивает ему высокие продажи. Единственно, что расстраивает, это низкая тактовая частота 4.1 ГГц.

Всё то же, но от красных: AMD Ryzen 5 3600. Обеспечивает примерно такой же уровень производительности в играх, как и Core i5 9400F, но обходит его в рабочих задачах. Стоит заметно дороже, что не мешает ему отлично продаваться.

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Для бюджетных сборок: AMD Ryzen 5 3400G. Такой процессор покупается только в случае, если вам просто не интересны современные игры, ведь главный его плюс – это встроенная графика, которая позволит запускать хиты 5-летней давности.