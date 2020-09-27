В России наблюдается резкое подорожание игр для PlayStation 4 – цены выросли до 6 000 рублей – сравнение стоимости игр в Steam и PlayStation Store
Одним из главных преимуществ игровой консоли PlayStation 4 перед персональными компьютерами является наличие эксклюзивов. Спорить с этим бесполезно, ведь многие легендарные проекты никогда не появятся за пределами интересов Sony. Это привлекает в экосистему многих геймеров, вот только мы всегда забываем о том, насколько дорого быть членом этой элитной ячейки. Всё дело в том, что игры для японской консоли крайне дороги. Мало того, многие эксклюзивы не дешевеют месяцами и даже годами. Совсем другая ситуация на ПК, где идёт ожесточённая борьба за покупателя.
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В настоящее время стандартной ценой для обычной версии ААА-проекта считается 60 долларов. Разработчики уже предупредили, что нас ждёт подорожание до 70 долларов, однако случится это только в рамках новой игровой приставки PlayStation 5. Судя по всему, ребята из российского отделения PlayStation Store решили не дожидаться этого события, значительно подняв цены уже сегодня.
Итак, новые цены: Madden NFL 21 – невероятные 6 069 рублей. Desperados III – 5 719 рублей. И это далеко не всё, ведь пересмотр ценников затронул огромное количество проектов. Вполне возможно, что это связано с падением курса российской валюты, а значит, в случае её возвращения на прежний уровень, цены могут быть скорректированы, но покупателям от этого сегодня явно не легче.
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Что любопытно, если зайти в Steam, то можно увидеть эти же игры за 60 и менее долларов. Не нужно быть большим математиком, чтобы выяснить цену Madden NFL 21 для России: 75 долларов против 60 для европейцев. А как вам Jump Force за 5 359 рублей? По курсу целых 67 долларов. А вот в Steam эту же версию можно купить за 20 долларов. Надеемся эта информация не отбила у вас желание купить новенькую PlayStation 5.
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