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Из последних новостей наши читатели могли сделать несколько выводов: ожидать в ближайшее время нормальных поставок видеокарт NVIDIA нового поколения не стоит. Пройдут недели, пока цены стабилизируются. GeForce RTX 3080 находится вне зоны доступа уже неделю, флагманская RTX 3090 пропала в день начала продаж, а на мене дорогую RTX 3070 в европейской рознице выставлены такие цены, что лучше вообще забыть о покупке видеокарты на пару месяцев.

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Как оказалось, на помощь геймерам уже спешат ребята из красной команды. Нет, это не Супермен и даже не Флеш. Навстречу страждущим вышел Фрэнк Азор, являющийся главным архитектором игровых решений в AMD. Мы знаем, что анонс новой линейки Radeon RX 6000 ожидается 28 октября. В итоге некоторые пользователи разочарованно полагают, что вместо нормальной презентации мы получим обычную бумажную, где нам покажут картинку с прототипом, который появится непонятно когда.

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Что же, Фрэнк не согласен с такой постановкой вопроса, поспорив с блогером на 10 долларов в пользу того, что 28 октября мы увидим реальные видеокарты. Но и это далеко не всё, Фрэнк намекнул, что компания располагает гораздо большим количеством ресурсов, чем NVIDIA, а значит сможет вывести на рынок огромную партию видеокарт. Если это значит, что дефицита не будет, вера в зелёных и нервы могут сыграть с компанией злую шутку. Многие геймеры выберут не столько самый дешёвый и производительный вариант, сколько-то, что окажется в свободном доступе на прилавках розничных сетей.