Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

GeForce RTX 3090 можно не ждать – NVIDIA сообщила о дефиците нового флагмана и назвала сроки восстановления поставок

[ ] для раздела Блоги
7
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
!! MSI Gaming 2080 Ti - цена рухнула РЕАЛЬНО НА ПОРЯДОК
<b>!! Gigabyte RTX 2080 Ti за ГРОШИ в Регарде</b>
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Многие геймеры с нетерпением ждали выхода новых видеокарт NVIDIA. Кто-то даже накопил тысячу долларов, желая оказаться в авангарде армии обладателей супермощного флагмана – GeForce RTX 3080. Вполне возможно, что такой ажиотаж вызван тем, что NVIDIA значительно снизила стоимость всей линейки. В любом случае всем желающим видеокарт не хватило. Боты разобрали весь товар, а несчастные любители дорогих видеокарт были вынуждены покупать их по завышенной цене на eBay. Всё это обернулось довольно весёлым противостоянием, почитать о котором можно в нашем материале

реклама

Несмотря на то, что видеокарты уже неделю должны были бы лежать во всех магазинах, этого не случилось. GeForce RTX 3080 недоступна для заказа. Возможно, где-то в Америке или Китае видеокарта есть, но нам от этого ни холодно, ни жарко. Судя по всему, старт графического чипа для энтузиастов – GeForce RTX 3090 пройдёт ещё печальнее. Вчера вечером на своём сайте NVIDIA разместила небольшое сообщение, где извиняется перед теми, кто хотел купить новинку, но не сможет этого сделать.

анонсы и реклама
Конкурс Seagate - выиграй 10ТБ Exos X16 за комментарий
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Производитель посетовал на сложности с поставками, уверяя, что очень скоро всё наладится. Точных сроков нет, ведь несколько недель могут затянуться до целого месяца. Нет никаких сомнений, что NVIDIA создала дефицит искусственно. На полках полно видеокарт прошлого поколения. Их нужно продать, при чём сделать это как можно дороже, ведь за каждый недополученный миллиард долларов инвесторы обязательно спросят с дядюшки Дженсена Хуанга. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.5 из 5
голосов: 8
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
6
Первое знакомство с NVIDIA GeForce RTX 3090 на примере Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4100 500 ГБ (VP4100-500GM28H)
8
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 45 тысяч рублей: сентябрь 2020
14
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini
25
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
40
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX
16
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
25
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
211

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 211
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 113
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 24
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 40
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
14 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
18 сентября 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi сообщила о полной приостановке выпуска прошивки MIUI 12 на десятки смартфонов – причины и сроки возобновления рассылки
11
Redmi Note 7, Redmi Note 8 и ещё 15 смартфонов Xiaomi получили новую версию MIUI 12
10
HUAWEI представила окончательный список из 68 смартфонов, которые в 2020 году получат EMUI 11 на Android 11 – названия и сроки выхода
8
Названы реальные системные требования Cyberpunk 2077 – нескромные аппетиты и флагманская GeForce RTX 3080
27
Стали известны технические характеристики видеокарты Radeon RX 6700 XT – 2 560 ядер, 40 вычислительных блоков и небольшая площадь GPU
46
11 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию MIUI 12 в России и мире
3
Huawei nova 5T сильно подешевел – флагманский процессор сервисы Google и NFC со скидкой 185 долларов
4
Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий
673
ASUS ZenFone 7 Pro подешевел на 120 долларов – Snapdragon 865+, NFC, 90-Гц дисплей OLED, 64-Мп камера и аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч
8
Realme X3 SuperZoom резко подешевел – Snapdragon 855+, 120-Гц экран, 64-Мп камера с 60x зумом, аккумулятор на 4200 мА*ч и NFC со скидкой 140 долларов
2
Huawei P40 подешевел на 455 долларов – качественная камера, NFC, Kirin 990 и аккумулятор ёмкостью 3800 мА*ч по низкой цене
+
Samsung Galaxy S20 FE представлен официально: Snapdragon 865+ или Exynos 990, 120-Гц дисплей AMOLED, до 256 ГБ памяти и аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч по цене от 700 долларов
22
AMD Ryzen 9 3950X и Intel Core i9-10900K в паре с NVIDIA GeForce RTX 3080 поборолись за звание игрового короля в тестировании TechSpot
101
8-ядерный 16-поточный APU AMD серии Ryzen 5000 замечен в бенчмарке AotS
5
Первые тесты процессора AMD Ryzen на базе архитектуры Zen 3 продемонстрировали 35% прирост по сравнению с текущим поколением
32
Xiaomi Mi 10 Lite сильно подешевел – Snapdragon 765G, NFC, Quad-камера и аккумулятор ёмкостью 4160 мА*ч со скидкой до 190 долларов
1
Выясняем, какую видеокарту купить, если у вас неограниченный бюджет – TITAN RTX за 2 500 долларов vs GeForce RTX 3080 за 700 долларов в тестировании Benchmark
25
Обладатели GeForce RTX 3080 сообщают о массовых сбоях в играх – чёрный экран, вылеты в систему и другие проблемы с драйверами NVIDIA
27
Известный стример Мэддисон жёстко раскритиковал новые консоли: "слабые компы для бедных"
29
Крупный партнёр NVIDIA подтвердил выход GeForce RTX 3080 Ti 20 Гб и GeForce RTX 3070 Super 16 Гб – подробности и сроки поступления в продажу
7

Популярные статьи

Моё мнение: Xbox Series S – лучший выбор в новом поколении консолей, а PlayStation 5 покупать не стоит
123
Собираем игровой ПК для Cyberpunk 2077 дешевле 50000 рублей
71
Купил GeForce RTX 3080 одним из первых в России – обзор новейшей видеокарты от обычного пользователя
160
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 45 тысяч рублей: сентябрь 2020
14
Выездной компьютерный мастер переустановит Windows - разбираем индустрию мошенничества в подробностях
104
Необычные материнские платы - с множеством портов, с мобильной видеокартой, со встроенным ИБП и многие другие
10
Тестирование связки процессора i5-4690K и видеокарты Gigabyte 970 G1 Gaming в некоторых играх
116
Большое тестирование игр на системе i5-8400 и GTX 1070
39
5 лучших модов для The Witcher 3, полностью преображающих любимую игру
8
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4100 500 ГБ (VP4100-500GM28H)
8

Сейчас обсуждают

Tovbot
17:19
Может нормальная шутерная механика наконец появится.
Тодд Ховард сообщил что движок для игр TES VI и Starfield был серьезно переработан
Махмуд Скорострелов
17:18
86 градусов, АХАХАХАХАХАХАХА. Через месяц активного пользования отвал гарантирован и это еще не понятно как память греется. Кароч шлак, а не карта
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
Kopcheniy
17:17
Там тип сглаживания прямо не указан, но сильно удивился, что на производительность включение сей настройки не повлияло. В отличие от той же GTA 5, которая на 20-30% сажает скорость и местами было уже ...
Купил GeForce RTX 3080 одним из первых в России – обзор новейшей видеокарты от обычного пользователя
Goginator
17:16
млять школота набежала. вуду раш стоила 150$ . нвидия когда только вышла вообще 70$ за удачный ценник считала . а потом леминги начали жрать все цены что им скидывали и пошла корзина в путь . ценник ...
Главное преимущество 8-нм технологии Samsung для NVIDIA – её дешевизна
Ultimauser
17:16
Покупающий железо дороже интеловского.
Пещерные рыбы — кодовое название бюджетных AMD Radeon RX 6000
Kopcheniy
17:13
120 стоили более продвинутые версии, основная масса болталась до сотки. Со временем самые дешевые стали стоить от 70 тысяч, но из-за курса опять поднялись.
Купил GeForce RTX 3080 одним из первых в России – обзор новейшей видеокарты от обычного пользователя
Goginator
17:12
если ретейлеры не продадут прошлое поколение , они и новое закупать почти не будут . потому что потом и это поколение будет пылиться а ретейлеры которые заплатили полную цену потом будут нести убытки ...
GeForce RTX 3090 можно не ждать – NVIDIA сообщила о дефиците нового флагмана и назвала сроки восстановления поставок
Тилька Шмидт
17:11
Вообще то их кладут в мониторы)
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
Тилька Шмидт
17:10
Хахахаха))))) сукины дети! Даже в эту печку пожалели термораспределительную крышку поставить))))))
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
McArcher
17:03
https://robertsspaceindustries.com/roadmap/board/1-Star-Citizen
Hello Games не собирается преждевременно рассказывать о новом проекте, чтобы избежать повторения ошибок No Man’s Sky
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем