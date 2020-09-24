GeForce RTX 3090 можно не ждать – NVIDIA сообщила о дефиците нового флагмана и назвала сроки восстановления поставок
Многие геймеры с нетерпением ждали выхода новых видеокарт NVIDIA. Кто-то даже накопил тысячу долларов, желая оказаться в авангарде армии обладателей супермощного флагмана – GeForce RTX 3080. Вполне возможно, что такой ажиотаж вызван тем, что NVIDIA значительно снизила стоимость всей линейки. В любом случае всем желающим видеокарт не хватило. Боты разобрали весь товар, а несчастные любители дорогих видеокарт были вынуждены покупать их по завышенной цене на eBay. Всё это обернулось довольно весёлым противостоянием, почитать о котором можно в нашем материале.
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Несмотря на то, что видеокарты уже неделю должны были бы лежать во всех магазинах, этого не случилось. GeForce RTX 3080 недоступна для заказа. Возможно, где-то в Америке или Китае видеокарта есть, но нам от этого ни холодно, ни жарко. Судя по всему, старт графического чипа для энтузиастов – GeForce RTX 3090 пройдёт ещё печальнее. Вчера вечером на своём сайте NVIDIA разместила небольшое сообщение, где извиняется перед теми, кто хотел купить новинку, но не сможет этого сделать.
Производитель посетовал на сложности с поставками, уверяя, что очень скоро всё наладится. Точных сроков нет, ведь несколько недель могут затянуться до целого месяца. Нет никаких сомнений, что NVIDIA создала дефицит искусственно. На полках полно видеокарт прошлого поколения. Их нужно продать, при чём сделать это как можно дороже, ведь за каждый недополученный миллиард долларов инвесторы обязательно спросят с дядюшки Дженсена Хуанга.
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